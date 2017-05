Die Qualität des Erlanger Erfolgsmodells erhalten

Wohnstift Rathsberg feierte mit einem Festakt sein 50-jähriges Bestehen - vor 30 Minuten

ERLANGEN - 50 Jahre Wohnstift Rathsberg: Das Wohnstift hat sein goldenes Jubiläum mit einem Festakt gefeiert. Für die musikalische Umrahmung sorgte das "Trio Aureum".

Nahezu komplett gefüllt: Etwa 350 Personen wohnten dem Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Wohnstifts Rathsberg bei. © Wolfgang Sembritzki



Nahezu komplett gefüllt: Etwa 350 Personen wohnten dem Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Wohnstifts Rathsberg bei. Foto: Wolfgang Sembritzki



Gedämpftes Licht und sanfte Töne: Festreden von Vertretern aus Politik und Gesellschaft, dazwischen Mozart, Haydn und Beethoven: Der hauseigene Konzertsaal des Wohnstifts war nahezu komplett gefüllt. Ein kurzer Film zeigte die wichtigsten Ausschnitte der Geschichte der Seniorenresidenz, die sich auf ein halbes Jahrhundert erstreckt.

Wolfgang Strittmatter, Vorstandsvorsitzender des Wohnstift Rathsberg e.V., ergreift als erster das Wort und schlägt in die Kerbe des Films: Er erinnert an die Ursprünge des Seniorenzentrums, die heutigen Bewohner erlebten zur Zeit der Stiftsgründung die Studentenunruhen, hatten die Kriegstraumata noch im Hinterkopf. Mit Stolz blickt er auf die Investition des Vereins in Höhe von 22 Millionen D-Mark zurück, die den Grundstein für die Residenz bedeutete.

Sein Dank gebührte dem Engagement des Trägervereins, der sich unentwegt um die Qualitätserhaltung der Anlage bemüht.

Das Konzept des Vereins, die Bedürfnisse des Menschen auch im hohen Alter zu fokussieren, lobte auch Oberbürgermeister Florian Janik: "Bei der Gründung des Wohnstifts waren Pioniere am Werk. Ihr Ziel war es, älteren Menschen ein individuelles und selbstbestimmtes Wohnen zu ermöglichen.

Aus dem Modellcharakter wurde schnell ein Erfolgsmodell." Doch will Janik an dieser Stelle nicht die Engagierten vergessen, die häufig im Hintergrund stehen. Mitarbeiter der Pflege, Haustechniker, ehrenamtlich Beteiligte spielen für ihn eine ebenfalls wichtige Rolle – es folgt tosender Applaus aus dem Publikum.

Geht es nach Strittmatter, soll das Erfolgsmodell der Residenz noch über Jahrzehnte hinweg weiterbestehen. Das Stift hat sich mittlerweile zu einem "Bürgerzentrum" entwickelt, das auch Nicht-Bewohner gerne zu Veranstaltungen aufsuchen.

Zudem wurde das Gelände stadtteilartig ausgebaut. Ob Supermarkt oder Bank, Medizinzentrum oder Friseur — es ist alles in unmittelbarer Nähe vorhanden.

WOLFGANG SEMBRITZKI