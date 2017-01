„Die retten wir vor dem Puppenfriedhof“

ERLANGEN - „Ich weiß nicht, ob Sie dem Kind noch helfen können.“ Diesen Satz in verschiedenen Variationen bekam Günter Geier gestern oft zu hören. Der Puppendoktor hat in der EN-Redaktion seine Praxis eröffnet (auch heute noch von 11 bis 17 Uhr). Viele unserer Leser haben die Gelegenheit wahrgenommen, mit ihren Lieblingen zu kommen. Und das beste: In fast allen Fällen kann Günter Geier helfen.

Fachkundiger Blick auf die Lieblinge unserer Leser: Puppendoktor Günter Geier hat seine Praxis in der EN-Redaktion eröffnet und viel zu tun. © Fotos: Harald Sippel



Herausgerissene oder in den Gelenken schlenkernde Arme und Beine, verdrehte Augen, Schädelbasisbruch, fehlende Wimpern: Die Patienten sehen wahrlich sehr mitgenommen aus. Schockieren kann den Puppendoktor dies nicht. Im Gegenteil, in den meisten Fällen beruhigt er die Puppeneltern.

„Ein Beinbruch wahrscheinlich“, sagt ein Mann, während er eine große Puppe vorsichtig aus der Tasche herausschält. „So schlimm ist das gar nicht, das ist die Sehne“, erwidert Günter Geier. Der Mann ist erleichtert, er sei nur der Überbringer, sagt er. Die Puppe sei knapp 60 Jahre alt, mutmaßt er. „So alt ist meine Schwester.“ Der hat die Puppe gehört, doch jetzt hat die Mutter sie in ihrer Wohnung — zusammen mit „garantiert 100 weiteren Puppen“.

Günter Geier wird sie „heilen“, wie er sagt, das Wort „reparieren“ hört er nicht so gern. Kein Wunder, denn es ist offensichtlich, dass das, was er da in den nächsten Stunden überreicht bekommt, nicht nur Puppen und, in Ausnahmefällen, Teddys sind, sondern viel mehr: Ein Stück Kindheit, eine Ansammlung von Erinnerungen. Für ein Kind sei eine Puppe ein Lebewesen, ein Kind zum Liebhaben, sagt Günter Geier — und wenn die Kinder zu Erwachsenen werden, steigen die Gefühle von damals hoch, sobald sie ihre Puppen wieder in den Händen halten. Oder Eltern erinnern sich an die Zeit, als ihre Kinder noch klein waren und mit Puppen spielten. „In meinem Beruf helfe ich den Puppen und den Menschen“, so Geiers Erfahrung. „Es ist ein Beruf, in dem man oft Freudentränen fließen sieht.“

Jeder Patient hat eine Nummer „gezogen“ und wartet nun darauf, behandelt zu werden.



55 Jahre ist es her, dass Günter Geier sich entschloss, nach seiner Schneiderlehre in Erlangen umzusatteln und ein Praktikum bei einem Puppendoktor zu machen. Den Schritt hat er nicht bereut. Der 76-Jährige, der in Lisberg bei Bamberg wohnt und dort auch seine Puppenklinik hat, fuhr bis vor kurzem noch durch ganz Deutschland, um seine Tätigkeit auszuüben. In die EN-Redaktion kam er mit 15 000 Ersatzteilen. Immer wieder hat er im Lauf der Jahre Puppenkliniken aufgekauft und seinen Bestand vergrößert. Trotzdem: „Wimpern“, sagt er, „gibt es nicht mehr“ und auch Stimmen werde es bald nicht mehr geben. Überhaupt ist es ernüchternd: „Es gibt keine Puppenindustrie mehr in Deutschland“, erklärt Günter Geier. Wimpern bekomme man nur noch übers Internet, dann aber sehr teuer.

Arme, Beine, ganze Köpfe und Körper tauscht Günter Geier aus, ein Teddybär bekommt eine Stimme, das heißt ein kleines grünes Kästchen, eingesetzt. „Ein Bär, der nicht brummt, ist krank“, meint der Puppendoktor. So manche geheilte Puppe wird nun an Enkelkinder weitergereicht werden. Mancher weiß nun auch, dass seine Puppe — 50, 70 oder sogar 100 Jahre alt — 180 Euro, vielleicht sogar 270 Euro wert ist. Der Geldwert scheint für die meisten Fragesteller dann aber doch eher nebensächlich zu sein. „Das ist mein liebstes, bestes, erstes Puppenkind“, sagt eine Frau, als sie Günter Geier ihren Liebling anvertraut.

