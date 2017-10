Die Ringer aus Erlangen feiern den Derby-Sieg

ERLANGEN - Im Derby ist der erhoffte Befreiungsschlag geglückt: Die Ringer des TV 48 Erlangen haben den TSV Zirndorf, einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, mit 30:8 geschlagen.









Den allerersten Kampf verfolgte Johannes Hölzel noch als Zuschauer. Sebastian Krieger rang mit Dominic Mastronicola in der Klasse bis 86 Kilogramm im griechisch-römischen Stil. Bereits nach 40 Sekunden war alles vorbei, Schultersieg und vier Punkte für den Turnverein. "Das war schon eine Befreiung", sagt Hölzel, Zuschauer, Trainer, Abteilungsleiter und später auch Ringer auf der Matte.

Auch Johannes Hölzel gewann seinen Kampf (im Bild im roten Trikot), ebenso wie Steffen Schmidt (57 kg Freistil) und Kai Damerau (61 kg Gr.), die Erlanger führten mit 16:0. Und das in einem der wichtigsten Kämpfe der Saison. In der Landesliga geht es um den Klassenverbleib, für beide Teams. "Wir wussten, es muss ein Sieg her", sagt Hölzel. "Vorher haben wir versucht, den Druck gering zu halten. Aber klar, wir wollen nicht absteigen."

Zirndorf ist aber nicht nur ein direkter Konkurrent im Tabellenkeller, sondern auch ein waschechter Derby-Gegner. "Wir kennen uns über Jahrzehnte, es war immer ein Schlagabtausch auf der Matte, immer auf Augenhöhe." Hölzel selbst kennt seinen Gegner Tim Kerscher bereits seit 15 Jahren. "Wir hatten schon einige Kämpfe, aber bei uns Ringern geht es immer sportlich fair zu."

Der nächste Showdown

Anders als in der bisherigen Saison waren die Erlanger nun endlich einmal personell gut aufgestellt, sie konnten in Bestbesetzung in der Jahnhalle antreten. "Wir rechnen uns vor der Saison aus, gegen wen wir Chancen haben. So planen wir dann auch", sagt Hölzel. Die Ringer können ihr Personal auch in den Gewichtsklassen taktisch variieren. "Dann muss jemand in einer Woche etwas abnehmen, das gehört bei uns dazu." Wenn es nur ein Kilo ist, geht es vor dem Kampftag einfach in die Sauna, ansonsten ist Ernährung immer auch Teil dieses Sports, selbst wenn in Erlangen Ringen alle als Hobby betreiben.

Die gewählte Taktik gegen Zirndorf zahlte sich aus, nur zwei Kämpfe gingen verloren. "Es war eine geschlossenen Mannschaftsleistung", sagt Hölzel. "Der Sieg war sehr, sehr wichtig." Nach dem 17:16 über TV Unterdürrbach in der Vorwoche war es der zweite Sieg in Serie. Am kommenden Wochenende muss nun der dritte folgen.

In der Landesliga-Tabelle steht der Turnverein nun mit 4:8 Punkten auf Platz sechs, vor Neumarkt und Zirndorf (jeweils 2:10) und hinter Unterdürrbach (6:6). Am Samstag geht es nach Neumarkt. "Das ist auch ein Gegner, den wir besiegen müssen", sagt Hölzel. "Die Neumarkter werden sich auf uns einstellen, und wir auf sie. Es kann alles passieren." Der Ringer rechnet mit einem engen Kampf. "Kleinigkeiten werden entscheiden."

Mit einem weiteren Sieg und dann sechs Punkten auf dem Konto würden die Erlanger die Hinrunde mit einem beruhigenden Polster auf die Abstiegsplätze beenden. In der Rückrunde, die ohne Pause sofort startet, müssten sie ihre Leistung nur noch bestätigen, um die Klasse zu halten. Das wäre dann die endgültige Befreiung.

