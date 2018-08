Die Ruhe in der Goethestraße hat zwei Seiten

Die Goethestraße ist wegen Straßenarbeiten für eine Woche gesperrt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Kaum noch Autoverkehr in der Innenstadt, keine Busse mehr am Bahnhofsplatz und eine fast idyllische Ruhe. Das haben sich die Anwohner immer gewünscht. Nun ist der Wunsch Wirklichkeit geworden – allerdings nur für eine Woche.

In der Goethestraße wird die Fahrbahndecke saniert und bleibt für eine Woche gesperrt. © Klaus-Dieter Schreiter



Man stelle sich vor, man wacht morgens auf, es ist ruhig wie auf dem Land, es rattert keine Klimaanlage eines vorm Haus parkenden Kühllasters, und die rund 1000 Busse, die sonst durch die Goethestraße rumpeln, sind auch nicht mehr da. Nicht einmal die Gläser im Schrank klirren mehr. Für eine ganze Woche ist das vorbei.

Nun gut, es rattern ein paar Baumaschinen vor sich hin, aber die machen nur halb so viel Lärm, wie er sonst in der Goethestraße herrscht. Und sie sind auch nur an einigen Stellen unterwegs, nicht in der ganzen Straße. Der Grund für diese Idylle: Teile der Fahrbahndecke der Goethestraße werden saniert. Darum ist eine Woche lang kein Durchgangsverkehr mehr möglich.

Sogar die Busse werden weiträumig umgeleitet. Wer gen Westen will, der muss an den Arcaden einsteigen, wird dann über die A 73 um die Stadt herum chauffiert. Vom Altstadtmarkt und vom Martin Luther-Platz kommt man mit dem Bus gar nicht mehr weg. Und die Umlandbusse halten auf dem Großparkplatz. Einen ähnlichen Zustand haben sich die Stadtplaner als

Dauerzustand vorgestellt – und können sich nun anschauen, wie das funktioniert. Für die Anwohner ist das zwar angenehm, für die Menschen, die auf den Bus angewiesen sind, aber weniger. Und die Ladenbesitzer in der nördlichen Innenstadt wird das auch nicht gerade freuen.

Tunnel auch dicht

Gleichzeitig ist auch noch die Westliche Stadtmauerstraße gesperrt, und zwar bis Weihnachten. Weil dort der Gerbereitunnel neu hergerichtet wird, müssen Fußgänger und Fahrradfahrer fast ein halbes Jahr lang eine Umleitung in Kauf nehmen, die entweder über die Unterführung Münchener Straße oder durch den Bahnhof führt.

