Die schönsten Osterbrunnen rund um Erlangen

Der Brauch hat seinen Ursprung in der Bedeutung des Wassers - 16.04.2017 12:00 Uhr

ERLANGEN - Hübsch dekorierte Osterbrunnen gibt es rund um Erlangen: Aber woher kommt der Brauch eigentlich?

Osterbrunnen Eckenhaid Foto: Harald Hofmann



Brunnen oder Quellen um die Osterzeit aufwändig zu schmücken, hat eine lange Tradition. Der Brauch hat seinen Ursprung in der Bedeutung des Wassers. Dieses war in der wasserarmen Karstlandschaft der fränkischen Schweiz knappes Gut. Das Dolomit- und Kalkgestein ist sehr wasserdurchlässig und somit gab es nur wenige natürliche Sammelstellen. Brunnen und Zisternen waren daher wichtig.

Der Osterbrunnen wird der Tradition nach zunächst gesäubert. Danach wird er mit diversen Girlanden, Zweigen sowie ausgeblasenen und bemalten Eiern behängt. Die Ostereier sind oft in Form einer Krone angeordnet. Blumen lassen die Dekoration leuchten, es gibt neben echtem Schmuck auch die "Pensala", zu Büscheln gebundene oder einzelne Papierbänder. Die Osterbrunnen findet man vor allem in Franken. Mittlerweile hat sich der Trend auch in anderen Regionen ausgebreitet. Die Brunnen sind meist gut besuchte Ausflugsmagnete.

Auch im Landkreis findet man liebevoll gestaltete Osterbrunnen, die man an Ostern bestaunen kann, hier eine Auswahl: In Eckenhaid legt man Wert aufs Detail (Bilder oben und rechts), in Uttenreuth (darunter) spitzt ein Vogelschnabel durch die Ostereier, in Bräuningshof fließt das Wasser an den Eiergirlanden vorbei und in Langensendelbach hält eine Brunnenfigur Wache, dass niemand die bunte Vielfalt zerstört.