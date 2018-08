Die Schüler, das Klima und jede Menge Ideen in Erlangen

Kooperationsprojekt zwischen der Eichendorffschule und dem Theater Erlangen widmete sich wichtigem Thema

ERLANGEN - Eine ganze Schule widmete sich dem Thema "Klima": Die Ergebnisse der Kooperation zwischen der Eichendorffschule und dem Theater Erlangen präsentierten die beteiligten Kinder in der Schule.

Setzten die Ergebnisse ihrer Überlegungen kreativ um: In ihrer Turnhalle visualisierten Schüler der Eichendorffschule auf vielfältige Weise die Essenz ihrer Nachforschungen. © Antonia Ruhl



Das Theater Erlangen hat mit den Schülern der Eichendorffschule ein Projekt zum Thema "Klima" erarbeitet, um zu erfahren und zu erproben, was diese komplexe Thematik mit ihnen selbst zu tun hat. Während des Schuljahres 2017/18 setzten sich die unterschiedlichen Altersstufen unter der professionellen künstlerischen Anleitung durch Regisseur Helge Schmidt, der am Theater Erlangen bereits das "Weltverbesserungstheater" in Szene gesetzt hat, und der Theaterpädagogin Antonia Ruhl mit dem Thema auseinander und zum Schuljahresschluss wurden die kreativen Ergebnisse den Eltern und allen Mitschülern und Lehrkräften in der Turnhalle der Eichendorffschule präsentiert.

Die Klasse 6b verfasste ein Gedicht darüber, was die Abholzung des Regenwalds mit ihrem Alltag zu tun hat. In ihren Handys sind zum Beispiel Rohstoffe enthalten, die aus dem Regenwald gewonnen werden und auch die vielen Kilo Papier, die man im Schuljahr mit sich rumschleppt. Die 6a lernte beim Dritte-Welt-Laden in Erlangen den Fairtrade-Handel kennen und verkaufte selbst Fairtrade-Schokolade in der Schule. Die Schüler der 6c malten – inspiriert von Henri Rosseau – Urwaldpflanzen und stellten in einem Video das Wirken des Künstlers und ihre Werke vor.

Die Ü3 baute mit Hilfe der Theaterwerkstatt Batterie-Sammelkästen, in denen alte und leere Batterien recycelt werden können. Die Boxen haben jeweils zwei Fächer und eine Frage, so dass man durch einen spielerischen Impuls, sich bei der Entscheidung zu beteiligen, zur

richtigen Batterieentsorgung animiert wird. Die Klasse 5c setzte sich mit dem Thema des CO2-Fußabdrucks auseinander und präsentierte ihren CO2-Rap, für den sie das Lied "Ist mir egal" von Kazim Akboga umdichtete.

Die Schüler der Ü2 bauten Vogelhäuser, deren Dächer bepflanzt wurden und inszenierten clevere Tipps für einen nachhaltigen Umgang mit den Ressourcen, beispielsweise Duschen statt Baden, Mehrzweckbecher statt Einwegbecher, Bus und Rad statt eigenes Auto.

