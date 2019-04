Die Spargelzeit beginnt: Der erste Spargel in Möhrendorf

Renate und Hans Rudolph bauen die frühe Sorte "Gijnlim" unter Wendefolien an - vor 1 Stunde

MÖHRENDORF - Im Möhrendorfer Ortsteil Oberndorf ist die alteingesessene Familie Rudolph beheimatet und betreibt dort ihre Landwirtschaft. Roggen und Mais bauen die Rudolphs an - und auch Spargel. Seit 1987 sprießen auf ihren Äckern die weißen Stangen der edlen Kulturpflanze dem Licht entgegen.

Renate und Hans Rudolph stechen auf ihrem Feld beim Möhrendorfer Ortsteil Oberndorf bereits seit einigen Tagen das begehrte Stangengemüse. © Foto: Harald Hofmann



Schon seit Ende März stechen die Rudolphs mit ihren Helfern den ersten Spargel der diesjährigen Saison. "Bis Johanni nicht vergessen: Sieben Wochen Spargel essen", hieß es einst im Volksmund, aber längst überholt ist der Spruch, denn dank neuer Sorten und raffinierter Wendefolien hat sich in den vergangenen Jahren der Erntebeginn für das edle Gemüse weit nach vorne im Jahr verlagert. "Gijnlim" heißt die frühe Sorte, die Renate und Hans Rudolph auf einem Feld nahe bei Möhrendorf anbauen.

Naturfreundlich: Lebensraum für bodenlockernde Regenwürmer

Unter den Doppelfolien können die weißen Stangen wohltemperiert heranwachsen. Auffallend an dem Feld sind die breiten Gassen zwischen den Spargeldämmen - und die "sind ökologisch sinnvoll", weiß Hans Rudolph, denn sie erleichtern die mechanische Unkrautbekämpfung und bieten wertvollen Lebensraum für bodenlockernde Regenwürmer und andere nützliche Kleinlebewesen.

Seit 1996 haben sich die Rudolphs mit weiteren Spargelbauern aus der Umgebung zusammengetan und verkaufen ihren Spargel seitdem unter der gemeinsamen Marke "Morgentau". Der Großteil des "weißen Goldes" aber wird direkt ab Hof verkauft und garantiert, dass die Mineralstoffe, Vitamine und ätherischen Öle der weißen Stangen möglichst gut erhalten bleiben.

Spargel gibt es bis zum Johannistag am 24. Juni

Bis zum Johannistag am 24. Juni wird das edle Gemüse gestochen - reichlich Zeit also, Spargel zu verkosten. Ob gedünstet, gebraten oder überbacken, als Ragout oder als erfrischender Salat: Schmackhaft ist er in allen seinen Varianten.

