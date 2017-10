Die U23 des HC Erlangen ist Spitzenreiter

ERLANGEN - Die U 23 des HC Erlangen ist neuer Spitzenreiter in der dritten Handball-Liga. Beim HSC Bad Neustadt gewann der HCE mit 27:24 (12:14). Warum das Team so gut ist, erklärt Torwart Philipp Walzik (29) — von seinem Kapitän zum "Spieler des Spiels" gekürt.

An der Spitze: Die U23 des HC Erlangen ist Tabellenführer. Foto: Harald Sippel



Herr Walzik, Thomas Halota lobte Sie als "Man of the Match". Wie erging es Ihnen in Bad Neustadt?

Philipp Walzik: Es war gut, es hat Spaß gemacht. In Bad Neustadt ist es immer schön zu spielen, viele Zuschauer sind in der Halle.

Die waren am Ende ganz ruhig.

Es war die erste Heimniederlage für Bad Neustadt in dieser Saison. Da gewinnt man also nicht mal eben so.

Wie ist es Ihnen gelungen? Die Voraussetzungen waren ja mal wieder suboptimal.

Wir haben viele Verletzte, im Abschlusstraining war dann auch noch Jakob Hoffmann umgeknickt. Er konnte nicht spielen. Dass wir es trotzdem geschafft haben, liegt an der Mannschaft, der Zusammenhalt ist gut. Tobi (Wannenmacher, einer der Trainer, d. Red.) hatte zu Saisonbeginn gesagt, dass er jeden Spieler braucht. Das habe ich zuerst nicht geglaubt. Aber jetzt haben wir so viele Verletzte, jeder ist wichtig.

Das gilt auch für Sie. In der Schlussphase in Bad Neustadt haben Sie überragend gehalten.

Eigentlich habe ich schwer ins Spiel gefunden. Viele große Abwehrspieler sind bei uns verletzt, wir haben deshalb eine offensivere Abwehr gespielt. Dadurch ändert sich auch das Spiel für den Torhüter. In der ersten Halbzeit bin ich nicht richtig an die Bälle gekommen. Als es in der letzten Viertelstunde wichtig wurde, hatte ich sie dann aber. Man hat dann einen Lauf und ist auf einmal an allen Bällen dran. Doch das hat man auch der Mannschaft zu verdanken, die Teamkollegen pushen einen, wenn es nicht so läuft.

Gab es einen Moment, in dem Sie wussten, wir gewinnen das Ding?

Es läuft: Keeper Philipp Walzik hält bei HCE stark. Foto: Foto: Harald Sippel



In den letzten 15 Minuten stand der gegnerische Kreisläufer zweimal frei, ich habe zweimal seinen Wurf gehalten. Da hat es sich angedeutet, dass wir uns das nicht mehr nehmen lassen.

Jetzt sind Sie Tabellenführer. Überrascht?

Wie stark wir sind, überrascht mich auch. Das war so nicht zu erwarten.

Auf der Facebook-Seite hat die U 23 nun schon einmal den Verein vorgewarnt, er müsse bald die Zweitliga-Lizenz beantragen. Ein Spaß?

Natürlich nur ein Spaß. Wir wissen, dass das nicht möglich ist. Zurzeit haben wir einen Lauf, wir wollen so lange wie möglich oben alles mitnehmen. Doch der erste Platz ist eine Momentaufnahme. Es wird schwer genug, das oben zu halten. Außerdem können die Spieler ja aufsteigen, im Verein können sie den Sprung in die erste Mannschaft schaffen.

In der Bundesliga saßen Sie zuletzt auch auf der Bank, weil die anderen Torhüter verletzt waren. Wie kamen Sie damit klar?

Meine Doppelbelastung hält sich in Grenzen. Ich arbeite ja, daher habe ich nicht doppelt trainiert. Dass ich dort mal dabei bin, habe ich so nicht erwartet. Ich bin der älteste Spieler in der U 23, der Opa. (lacht) In meinem späten Frühling kam jetzt noch einmal das Karrierehoch. Man nimmt alles mit. Doch in der U 23 macht es am meisten Spaß.

HC Erlangen U23: Walzik, Neuß, Lux (8/5), Walz (1), Pelka, Gorpishin (2), Gräsl (4), Schletterer (1), Bissel (7), Hayn (3), Halota, Wenzel (1).

