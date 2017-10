Die Universität Erlangen wird zum Tatort

ERLANGEN - Das Tatort-Team war dieser Tage wieder an der Universität Erlangen-Nürnberg. Am Südgelände hat die Filmcrew am Roten Platz und in der Cafeteria gedreht – natürlich ist das alles noch streng geheim.

Die Franken freuen sich schon auf ihren neuen Franken-Tatort. Foto: Sebastian Balcerowski



Aber apropos geheim: Was über den neuen Franken Tatort bereits bekannt ist: Er wird wohl "Ich töte niemand" heißen und voraussichtlich im Frühsommer 2018 ausgestrahlt. Verantwortlich zeichnet diesmal wieder das bewährte Team des erfolgreichen ersten Franken-Tatort: "Der Himmel ist ein Platz auf Erden".

Diesmal geht es um den Mord an einem Nürnberger Geschwisterpaar, verbunden mit dem Tod eines Polizeikollegen — das alles lässt die Kommissare Voss (Fabian Hinrichs) und Ringelhahn (Dagmar Manzel) in einen Abgrund blicken, der sie sprachlos macht. Vor allem Paula Ringelhahn macht das ziemlich zu schaffen.

