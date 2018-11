Die Weihnachtsmärkte in Erlangen sind eröffnet

Tolle Stimmung am Schlossplatz, Neustädter Kirchenplatz und Altstädter Kirchplatz - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Weihnachtszeit in Erlangen hat offiziell begonnen. Oberbürgermeister Florian Janik eröffnete am Montagabend die großen drei Weihnachtsmärkte der Stadt: am Schlossplatz, am Neustädter Kirchenplatz und am Altstädter Kirchplatz.

So schön sieht der Schlossplatz während der Weihnachtszeit wieder aus. © Ralf Rödel



Drei Glühwein wollte sich der Oberbürgermeister am Montagabend gönnen. An allen drei Weihnachtsmärkten. Florian Janik eröffnete zunächst die Erlanger Waldweihnacht am Schlossplatz, dort zeigte er auch gemeinsam mit Veranstalter Ernst Stäblein die neuen Waldweihnachtspullis, die es in begrenzter Stückzahl zu kaufen gibt. Dann ging es weiter zum Altstädter Weihnachtsmarkt und zum Mittelalter-Weihnachtsmarkt am Neustädter Kirchenplatz.

Viele Erlanger tummelten sich da bereits an den funkelnden Buden, es gab den ersten, berauschend-guten Glühwein, ein Bratwurstbrötchen oder einen Lebkuchen. Schon der Duft alleine, der durch die Straßen zog, war verlockend. Ganz und gar der Weihnachtseuphorie hingeben aber konnte sich auch Florian Janik noch nicht. Am Abend ging es wieder zurück ins Rathaus: zur Fraktionssitzung.

Weitere Infos zu den Weihnachtsmärkten finden Sie hier.

Katharina Tontsch Sportredakteurin in Erlangen E-Mail