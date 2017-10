Die Welt der Mythen im Erlanger Kunstmuseum

Ausstellung "Mythologie: Götter – Liebe – Abenteuer" bis 3. Dezember - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Genau 2000 Jahre nach dem Tod des römischen Dichters Ovid, der in seinen "Metamorphosen" die Entstehung der Welt in den Mythen seiner Zeit beschreibt, dürfte diese Ausstellung eine der umfangreichsten sein, die diese Mythen künstlerisch umsetzt. "Mythologie: Götter – Liebe – Abenteuer" ist bis zum 3. Dezember im Erlanger Kunstmuseum zu sehen.

Michael Engelhardts "Leda und der Schwan" ist eines der wiederkehrenden Motive in der Ausstellung © Peter Millian



Liebe und Leidenschaft, Eifersucht und Rache, Hinterlist und Strafe, Idyll und Krieg – die mythischen Figuren vom schwanengestaltigen Zeus und seiner Leda, von Apoll und Daphne über Orpheus und Eurydike, die Venus Kallipygos (die mit den schönen Hinterbacken) – nicht weniger als 26 Künstlerinnen und Künstler haben sich der Geschichten aus der Geschichte mit großer Geste und teils drastischer Darstellungslust angenommen und eine Ausstellung bestückt und beglückt, die in ihren fünf Sälen und Kabinetten auch von den Darstellungsformen in den unterschiedlichsten Stilen und Materialien fast nichts auslässt.

Von Kurator Herbert Kurz – er ist seit geraumer Zeit auch Leiter des Kunstmuseums – wurde die Ausstellung rund um ein Fundstück aufgebaut: Im Barocksaal prangt die Kopie einer rund 200 Jahre alten Motiv-Tapete an der Wand, die einst einen kleinen Gartensaal hinter dem heutigen Kunstmuseum schmückte, 1962 abgerissen wurde und heute im Original im Tapetenmuseum Kassel restauriert wird. Komplettiert wird dieser Auftakt durch drei historische Gemälde aus dem Stadtmuseum, das älteste aus dem Jahr 1600 zeigt den toten Leander und seine unglückliche Hero.

Den neuen Saal mit seinen großen Flächen beherrschen nur drei Künstler mit teils großen Formaten. Das beginnt mit einem über elf Schaffensjahre reichenden Zyklus des gegenständlich-abstrahierenden Malers Manfred Hürlimann, der den Raum beim Betreten mit beeindruckender Farbigkeit und Wucht dominiert. Seine Figuren überhöhen die menschlichen Schwächen durch ihre Reduktion auf wenige anatomische Details.

Ganz anders die zum Teil fotorealistischen Arbeiten des Erlangers Michael Engelhardt, in dessen zum Phantastischen Realismus zählenden Bildern ganze Mythen-Kapitel verarbeitet werden und die in ihrer Detailverliebtheit zum Verweilen animieren. Saftig-deftig geht es bei den Kugelschreiber-Zeichnungen von Lars Herrmann zu, die – da kaum jugendfrei – auch im empfehlenswerten Katalog vorsichtshalber rot unterlegt sind.

Harro Freys Minotaurus-Modell aus Ton und Gips (das metallene Original war nicht aufzutreiben) beeindruckt ebenso wie sein Pan und seine kleinen Figuren, Robert Siebenhaars ironische Zitate in Corten-Stahl oder Franz Vornbergers expressiv-despektierliche Analogien in Mischtechnik zeigen den Phantasiereichtum, Günter Dollhopfs "Venus und Amor" verleiten zum Schmunzeln.

Über ein Zwischenkabinett mit Liz Bayerleins knalliger Befruchtung Daphnes durch Zeus’ Samen – dargestellt als himmlischer Brausestrahl auf das Schamdreieck – , Emile Mon-dons Daphne aus weißem Marmor und Gerhard Schneiders kunstvoll schwelgende Keramik-Arbeiten eines Frauen-raubenden Kentauren, gelangt der Besucher schließlich in das letzte Kabinett, das den "Altmeistern" gewidmet ist. Hier finden sich expressive Zeichnungen von Eitel Klein, Proportionen erprobende Skizzen von Helmut Lederer und drei kleine Modelle von Heinrich Kirchner – darunter der Wanderer Lynkeus, der sich in städtischem Besitz befindet und in voller Schönheit im Skulpturengarten am Burgberg erlebt werden kann.

Dass die Mythen der griechischen und römischen Geschichte eine unerschöpfliche Quelle der Inspiration sind, ist auch jenseits dieser Ausstellung nicht zu bestreiten. Sich so lustvoll inspirieren zu lassen wie in dieser Schau, ist allerdings ganz sicher auch eine große Kunst.

Mythologie: Götter-Liebe-Abenteuer, Kunstmuseum, Nürnberger Straße 9, Mi., Fr., Sa., So., feiertags 11 – 15, Do. 16 – 20 Uhr.

PETER MILLIAN