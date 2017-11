Die Weltmeister zu Gast in Erlangen

Tanzschule Rupprecht Gillet veranstaltet wieder einen Galaball mit Spitzentänzern - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Der Galaball der Tanzschule Rupprecht Gillet wird am Freitag, 10. November, wieder tausend Gäste anlocken.

Der Galaball und der Auftritt von Weltmeistern. © Foto: Rupprecht Gillet



Der Galaball und der Auftritt von Weltmeistern. Foto: Foto: Rupprecht Gillet



Seit die Tanzschule vor über 30 Jahren erstmals zum Galaball einlud, präsentieren sich dort traditionell die Spitzen des Welttanzsportes.

Dieses Jahr ist Geschäftsfüher René Gillet ein besonderer Clou gelungen: Nachdem 2016 die Vizeweltmeister der lateinamerikanischen Tänze der Professionals das Publikum zu Begeisterungsstürmen hinrissen, gelang es dieses Jahr auf dem Siegertreppchen noch eine Stufe weiterzugehen: Donatas Vezelis und Lina Chatkeviciute, die amtierenden Standardweltmeister der Professionals im Showdance und aktuell ersten der Weltrangliste werden von Litauen nach Franken reisen, um für das Erlanger Publikum zu performen.

Die Freunde der lateinamerikanischen Tänze zu begeistern, das haben sich Nina Trautz und Valera Musuc vorgenommen.

Das jüngste deutsche Profipaar ist unter anderem vierfacher Deutscher Meister in der Kür Latein, war dieses Jahr unter den Finalisten der World Master in Innsbruck und freut sich sehr auf seinen ersten Gastauftritt in der Hugenottenstadt.

Auch fürs eigene Tanzvergnügen gibt es viel Raum: Drei Tanzflächen bieten Tanzbegeisterten Gelegenheit, ihre Kenntnisse zu erproben und sich von der allgemeinen Tanzbegeisterung anstecken zu lassen.

Während im großen Saal und Foyer mit den Mayes und dem T.O.P. Trio zwei Bands aufspielen, laden die Tanzlehrer der Tanzschule Rupprecht Gillet zum Tanzen ein.

Kartenbestellungen nimmt die Tanzschule Rupprecht Gillet telefonisch unter (09131) 212 94 oder im Internet unter www.rupprecht-gillet.de entgegen.

en