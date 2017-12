Die Wohnungsnotfälle in Erlangen nehmen zu

Sozialpädagogischer Dienst im Sozialamt berät Bürger in Notlagen - vor 44 Minuten

ERLANGEN - Kein Job, wenig Geld — und dann die Wohnungskündigung? Zunehmend mehr Menschen in Erlangen geraten in solche existenzielle Notlagen. Ein sozialpädagogischer Dienst in der Abteilung Wohnungswesen des Sozialamts berät Bürger, die von Wohnungsverlust bedroht sind, und versucht, das Schlimmste zu verhindern. Um diese Aufgabe bewältigen zu können, werde personelle Verstärkung gebraucht, heißt es beim Sozialamt.

„Es gibt immer mehr Menschen, die in unsicheren Verhältnissen leben“: Dies beobachtet der sozialpädagogische Dienst des Sozialamts — und hilft Menschen, bevor sie ihre Wohnung verlieren und ausziehen müssen. © Kai Remmers/dpa



„Es gibt immer mehr Menschen, die in unsicheren Verhältnissen leben“: Dies beobachtet der sozialpädagogische Dienst des Sozialamts — und hilft Menschen, bevor sie ihre Wohnung verlieren und ausziehen müssen. Foto: Kai Remmers/dpa



"Zu uns kommen nur Verzweifelte", sagt Angelika Sommer. Die Sozialpädagogin koordiniert den sozialpädagogischen Dienst in der Abteilung Wohnungswesen des Erlanger Sozialamts, seit dieser im Dezember 2008 ins Leben gerufen wurde. Damals gab es in Erlangen in Relation zur Größe der Stadt mehr Obdachlose als in München. "Woran könnte das liegen?", habe man sich gefragt, erzählt Angelika Sommer. Die Antwort war schnell gefunden: Vermutlich, weil es kein Beratungsangebot gab. Somit wurde die erste Stelle geschaffen.

In der Folge konnten viele Obdachlose, insbesondere Familien, beraten und begleitet vom sozialpädagogischen Dienst, in Sozialwohnungen umziehen und die Zahl der Notwohnungen drastisch reduziert werden. Das Fazit: Hatten 2008 noch 471 Erlanger Bürger in Verfügungswohnungen gelebt, so waren es Ende 2013 nur noch 255. Inzwischen ist deren Zahl jedoch wieder angestiegen. 309 Obdachlose leben in 209 Verfügungswohnungen. Vermutlich wären es noch mehr, wenn nicht der sozialpädagogische Dienst sein Hauptaugenmerk auf die Präventionsarbeit richten würde. Diese wird verstärkt beansprucht, die "Fallzahlen" steigen, "bereits im September 2017 war das Niveau des gesamten Jahres 2016 deutlich überschritten", schlägt das Sozialamt Alarm.

Umfang und Intensität der Beratungen nehmen zu

"Es war schnell klar, dass es vernünftiger ist, Obdachlosigkeit zu verhindern als Obdachlose wieder zurückzuführen in den normalen Wohnungsmarkt", sagt Sommer. Mittlerweile arbeitet sie gemeinsam mit drei weiteren Sozialpädagoginnen, eine Kollegin betreut die Menschen in den Notwohnungen, die anderen drei sind präventiv tätig. Und genau hier gibt es immer mehr zu tun, "wir hoffen auf Unterstützung durch eine fünfte Sozialpädagogenstelle". In der Statistik zeigt sich in nüchternen Zahlen, dass bei den existenziellen Notfällen die Kurve deutlich nach oben geht. "Der Umfang und die Intensität der Beratungen nehmen zu", berichtete Angelika Sommer vor kurzem im Sozial- und Gesundheitsausschuss des Erlanger Stadtrats.

Für sie und die anderen Mitarbeiterinnen steht die Statistik allerdings nicht an erster Stelle. Sie sind vor allem mit den persönlichen Schicksalen konfrontiert, die hinter den Zahlen stehen. "Zu uns kommt jeden Tag die Not herein", sagt Angelika Sommer. Zum Beispiel Leute, die sich mit zwei oder drei Minijobs über Wasser halten — oft sind diese Jobs befristet. "Es gibt immer mehr Leute, die in unsicheren Verhältnissen leben", beobachten die Mitarbeiterinnen des sozialpädagogischen Dienstes.

Häufig müssen die Betroffenen zusätzliche staatliche Unterstützung beim Sozialamt beantragen. "Sie sind ständig gefordert, Unterlagen herbeizuschaffen, die das Amt für die Berechnungen braucht", sagt Sommer. "Viele schaffen das allein nicht, sondern brauchen dabei Unterstützung — das machen dann wir." Hinzu komme, dass immer mehr Leute verschuldet seien, zum Beispiel infolge von Ratenkäufen oder Krediten.

"Es gibt keine schnellen Lösungen"

Manchmal könnte Angelika Sommer angesichts der Not verzweifeln. "Wir ersaufen geradezu in diesen Fällen, und es gibt keine schnellen Lösungen", sagt sie dann. Familien mit vielen Kindern, Alleinerziehende, alte Menschen, Alleinstehende — betroffen sind Menschen in den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Ob es bei ihnen ein unwirtschaftliches Verhalten gibt? Diese Frage stellt Angelika Sommer selbst und beantwortet sie auch gleich: Nein, in den seltensten Fällen sei dies so. Wer Hartz IV bekomme, müsse jeden Cent umdrehen, um sich Lebensmittel und Kleidung leisten zu können. Wenn dann eine Nachzahlung für den Strom fällig werde, während zur gleichen Zeit ein Minijob wegfällt, sei der Weg in die Verschuldung nicht weit.

Die außerordentliche Kündigung, weil die Miete zweimal nicht bezahlt werden konnte, die Räumungsklage nach drei offenen Mietzahlungen oder auch die drohende Stromsperre — "wir treffen auf Menschen, die keine Post mehr aufmachen, die aus Verzweiflung den Kopf in den Sand stecken und denken, es gibt keine Lösung", sagt Angelika Sommer. Und sie betont: "Es gibt immer eine Lösung." Die zu finden, sei allerdings zeitaufwendig.

Die Sicherung der Miete stehe zunächst im Mittelpunkt, dann gehe es darum, wie die Schulden abgebaut werden können. Bereits 48 Fälle von Räumungsklagen gab es dieses Jahr, bei fast allen Betroffenen konnte mit Hilfe des sozialpädagogischen Dienstes die Räumung vermieden werden. In acht Fällen gelang es, trotz Räumungsurteils eine Lösung zu finden.

Lichtblick: Der Sonderfonds gegen Armut und Obdachlosigkeit

Wenn aber wirklich einmal keine Lösung in Sicht ist, gibt es "einen allerletzten Notnagel". So bezeichnet Angelika Sommer den "Sonderfonds gegen Armut und Obdachlosigkeit in Erlangen", "solche Lichtblicke brauchen wir, sonst kann man den Job nicht aushalten", sagt sie.

"Wir sind froh, dass die Erlanger Bürger sich durch Spenden an den Sonderfonds den Ärmsten an die Seite stellen." Das zu sagen, ist ihr ein großes Anliegen.

Der Sonderfonds gegen Armut und Obdachlosigkeit in Erlangen hat ein Spendenkonto: IBAN DE 13 7635 0000 0060 0320 94, BIC BYLADEM1ERH. Auskünfte erteilt Pfarrer Johannes Mann, ev.reformierte Kirchengemeinde Erlangen, Bahnhofplatz 3, Tel. (09131) 22164, E-Mail buero@hugenottenkirche.de

EVA KETTLER