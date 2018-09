Dieb entkommt Ladendetektiv in Erlanger Kaufhaus

Täter musste allerdings seine Beute zurücklassen - vor 49 Minuten

ERLANGEN - Ein bislang unbekannter Täter versuchte, mehrere Kleidungstücke in einem Erlanger Kaufhaus zu stehlen. Ein Ladendetektiv wollte den Mann am Ausgang aufzuhalten - doch vergeblich.

Ein etwa 25-jähriger Mann nahm am Freitagnachmittag in einem Erlanger Kaufhaus mehrere Bekleidungsstücke im Wert von über 300 Euro an sich und verbarg sie in einer Tüte. Der Ladendetektiv wollte den bislang unbekannten Täter am Ausgang anhalten, woraufhin dieser ohne das Diebesgut flüchtete. Im Nachhinein wurde festgestellt, dass der Täter die Diebstahlsicherung noch im Kaufhaus entfernt und dabei mehrere Bekleidungsstücke beschädigt hatte. Die Beschreibung des Mannes: kräftig, etwa 25 Jahre alt, bekleidet mit einem schwarzen Basecap, weißen T-Shirt, blauen Jeans und schwarzen Schuhen mit weißer Sohle. Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 09131/7600 zu melden.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.