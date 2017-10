Dieb greift Ladendetektiv an und flüchtet

ERLANGEN - Am Mittwochabend kam es in einem Verbrauchermarkt in der Erlanger Sylvaniastraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem mutmaßlichen Ladendieb und einem Ladendetektiv. Bevor der Täter den Laden verlassen konnte, wurde er vom angestellten Detektiv abgefangen, konnte aber entkommen.

Der circa 25 Jahre alte Dieb hatte zuvor nach Angaben der Polizei Ware im Wert von 30 Euro in seinem Rucksack verstaut. Einen Artikel bezahlte er an der Kasse. Mit der Beute in seinem Rucksack wollte der circa 1,80 Meter große Mann den Laden verlassen, wurde aber vom Ladendetektiv des Geschäfts aufgehalten.

Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Angestellten des Marktes und dem Tatverdächtigen, der schlussendlich flüchten konnte. Der Ladendetektiv zog sich dabei leichte Verletzungen zu, konnte den Rucksack mit der entwendeten Ware und Teile der Oberbekleidung des Mannes aber sicherstellen.

Die Polizei nimmt an, dass der mutmaßliche Täter mit einem gelben Motorroller flüchtete. Dabei trug er dunkle Kleidung, die möglicherweise seine Arbeitskleidung gewesen ist. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung und Ladendiebstahl ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 09131/760-114.

