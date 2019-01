Dieb klaute Erlanger die Plattensammlung

Besitzer hatte sie für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt gelassen - 16.01.2019 14:49 Uhr

ERLANGEN - Das schmerzt: Ein Dieb hat einem Erlanger die Schallplattensammlung geklaut. Schließlich sind mit den musikalischen Raritäten viele Erinnerungen verbunden.

Die Polizei fahndet nun nach dem Dieb der Plattensammlung. Foto: Katrin Müller



Es war einer der unbedachten Momente im Leben, über die man sich später lange ärgert: Gegen 9.30 Uhr stellte der Erlanger am vergangenen Dienstag einen Karton mit über 30 Kostbarkeiten aus Vinyl in der Gebbertstraße vor der Haustür ab und ließ ihn nur für einen kurzen Augenblick unbeaufsichtigt.

Just diesen Moment nutzte der Dieb und machte sich mit den Platten auf und davon. Neben dem nicht genau zu beziffernden materiellen Schaden entstand dem Sammler vor allem ein hoher ideeller Schaden.

Schaufenster eingeschlagen

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlug ein unbekannter Täter mit einem großen Stein das Schaufenster eines Kfz-Betriebs in der Hilpertstraße ein. In beiden Fällen hofft die Polizeiinspektion Erlangen, Telefonnummer (0 91 31) 76 01 14, auf Hinweise von Zeugen.

en