Dieb stiehlt leeren Kamerakarton aus Erlanger Elektromarkt

Bereits kurz nach Verlassen des Kassenbereichs wurde er erwischt - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Doppelt Pech gehabt: Am Montagabend wollte ein Dieb eine Kamera im Wert von 1.200 Euro aus einem Elektromarkt in Erlangen stehlen. Doch der Karton der Kamera war komplett leer. Noch dazu wurde der Täter kurze Zeit später erwischt.

Ein versuchter Diebstahl in einem Elektromarkt in Erlangen am Montagabend ging offensichtlich schief: Um 18.30 Uhr stahl ein 26-Jähriger aus dem Raum Regensburg einen leeren Kamerakarton aus dem Elektrogeschäft. Doch kurz nachdem er den Kassenbereich ohne zu bezahlen verlassen hatte, schnappte der Ladendetektiv den Täter und alarmierte die Polizei.

Dabei kam heraus, dass der 26-Jährige fälschlicherweise angenommen hatte, dass sich eine hochwertige Fotokamera im Wert von 1.200 Euro in dem Karton befand. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten mehrere Zangen in seinen Hosentaschen, die zum Aufschneiden von Diebstahlsicherungen gedacht waren.

Der Diebstahl-Schlamassel hat allerdings heftige Konsequenzen für den Täter: Die Staatsanwaltschaft stellte Haftantrag gegen den jungen Mann, da gegen ihn nun wegen Diebstahls mit Waffen ermittelt wird.

