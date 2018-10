Diebe hatten es in Erlangen auf Fahrräder abgesehen

Elf Räder wurden bei der Polizei am Wochenende als gestohlen gemeldet - vor 22 Minuten

ERLANGEN - Im Lauf des Wochenendes sind bei der Erlanger Polizei elf Fahrräder als gestohlen gemeldet worden.

Unter den elf gestohlenen Fahrrädern waren auch zwei E-Bikes, wie die Polizei mitteilt. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf circa 4500 Euro.

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in der Pommernstraße einen Fahrradschuppen auf und entwendeten daraus ein Elektrofahrrad der Marke Saxonette. Ein weiteres E-Bike verschwand am Samstagnachmittag im Stadtteil Eltersdorf. Die Geschädigte hatte ihr Rad kurz nach 14 Uhr im Bereich an der Unterführung in der Weinstraße versperrt abgestellt. Als sie nach circa zwei Stunden zurückkehrte, war ihr blaues Damen-E-Bike der Marke Kalkhoff nicht mehr dort.

Am Freitag entwendete ein bislang unbekannter Täter auf dem Uni-Campus in der Südstadt ein versperrtes Fahrrad. Das durchtrennte Fahrradschloss ließ der Täter am Tatort zurück. Ein weiterer Diebstahl, der sich bereits am Dienstag im Bereich des Schulzentrums West ereignete, wurde ebenso wie der Diebstahl eines hochwertigen Rades der Marke Rotwild im Bereich des Rathausplatzes am Wochenende zur Anzeige gebracht.

