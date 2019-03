Diebe klauen sogar in einem Erlanger Kindergarten

Die Unbekannten haben Tische und Stühle aus dem Vorgarten entwendet - vor 36 Minuten

ERLANGEN - Bereits in den zurückliegenden zehn Tagen kam es zu einem Diebstahl aus einem Kindergarten in der Schenkstraße in Erlangen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Aus dem Vorgarten der Einrichtung wurden nach Angaben der Polizei diverse Holztische und Stühle entwendet. Das Inventar des Kindergartens war offensichtlich teilweise mit Ketten gesichert - die Sicherungen wurden von den Dieben aufgebrochen.

Der Entwendungsschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet. Hinweise zu dem Einbruch und Diebstahl in dem Kindergarten nimmt die Polizeiinspektion Erlangen unter der Rufnummer (0 91 31) 76 01 14 entgegen.

