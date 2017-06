Diebe knöpfen sich Firmen in Brand vor

Mehrere Einbrüche _ Auf Bargeld und Material abgesehen

ECKENTAL-BRAND - Im Zeitraum vom 8. bis zum 9. Juni ist in mehrere Firmen im Eckentaler Gemeindeteil Brand eingebrochen worden.

Einbruch (Symbolbild) Foto: Colourbox



Vermutlich über Nacht brachen bislang Unbekannte in mehrere Unternehmen im Bereich der Orchideenstraße in Brand ein. Durch das gewaltsame Eindringen in die Gebäude verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Höhe des Entwendungsschadens konnte noch nicht abschließend ermittelt werden. Abgesehen hatten es die Täter neben Bargeld auch auf sonstige Gegenstände. Die Anzeigenaufnahme und Spurensicherung vor Ort erfolgte durch Polizeibeamte der Inspektion Erlangen-Land sowie des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken.

Das Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise. Verdächtige Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefon (09 11) 21 12 33 33 entgegen.

ots