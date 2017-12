Diebe nutzten Feiertage: Einbruch in Erlanger Firmengebäude

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise - vor 8 Stunden

ERLANGEN - Zwischen Samstag und Dienstag haben Einbrecher mehrere Hundert Euro aus einer Erlanger Firma entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbrecher verschafften sich im Zeitraum zwischen Samstagmittag und Dienstagabend über ein Fenster Zutritt in ein Firmengebäude an der Dresdener Straße. Die Diebe brachen mehrere Bürotüren auf. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Unbekannten mehrere Hundert Euro Bargeld.

Das zuständige Fachkommissariat der Erlanger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112 3333.

