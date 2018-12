Diebe stahlen in Erlangen Räder aus Keller

Polizei sucht mögliche Zeugen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Während der Weihnachtsfeiertage brachen Unbekannte im Erlanger Stadtteil Röthelheimpark mehrere Kellerabteile auf und entwendeten darin abgestellte Fahrräder im Wert von mehreren Tausend Euro.

Die Täter machten sich laut Polizei zwischen Sonntag und Donnerstag in verschiedenen Mehrfamilienhäusern im Stadtteil Röthelheimpark "zu schaffen". Dort brachen sie einzelne Kellerabteile auf. Die Diebe hatten es insbesondere auf hochwertige Fahrräder abgesehen.

So entwendeten sie zwei Mountainbikes der Marke Cube, ein Rennrad der Marke Stevens sowie ein rot-schwarzes E-Bike der Marke Specialized. Die entwendeten Räder hatten einen Wert von 6700 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Wohngebiet irgendetwas Verdächtiges beobachtet haben. Wer also etwas gesehen hat, meldet sich bitte an die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer (0 91 31) 7 60-1 14.

