Diebe tarnen sich in Erlangen als Handwerker

ERLANGEN - Trickdiebe versuchen sich zurzeit, Zugang zu Wohnungen in der Hugenottenstadt zu verschaffen. Vier Mal waren sie mit dieser Masche bisher erfolgreich.

Seit dem 11. Mai kam es nach Angaben der Polizei wiederholt zum vermehrten Auftreten der Trickdiebe, die sich als angebliche Handwerker unter einem fadenscheinigen Vorwand Zutritt zur Wohnung ihrer Opfer verschafften. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise und warnt vor dem weiteren Auftreten derartiger Täter.

Die Erlanger Polizei registrierte insgesamt vier Fälle, in denen sich die Täter als Handwerker ausgegeben hatten und so in die Wohnung von Senioren gelangt sind. Unter dem Vorwand, die Wasser- oder Stromleitungen in der jeweiligen Wohnung überprüfen zu müssen, lenkte ein Haupttäter das ahnungslose Opfer ab. Diese Zeit nutzte mutmaßlich ein Komplize des Handwerkers, um aus den Wohnungen unbemerkt Schmuck und Bargeld zu entwenden.

Bei den aktuellen Tatorten (Bissingerstraße, Sieglitzhofer Straße, Brahmstraße und Aufseßstraße) in Erlangen handelte es sich ausschließlich um Wohnungen in Mehrfamilienhäusern.

Der als Handwerker gekleidete Wortführer der Trickdiebe wird wie folgt beschrieben: etwa. 30 Jahre alt, 1, 70 bis 1,75 Meter groß, mitteleuropäische Erscheinung, kurze, dunkelblonde oder braune Haare, kräftige Statur, ovales Gesicht. Die Person spricht akzentfreies Deutsch ohne Dialekt. Bei den Tatausführungen trug die Person eine Arbeitsjacke mit Aufdruck an Ärmel oder Brust. Teilweise trat mit diesem Täter ein zweiter Handwerker auf, von dem jedoch keine konkrete Beschreibung vorliegt.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in diesem Zusammenhang im Bereich der Tatorte aufgefallen sind, nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken entgegen. Die Rufnummer des Hinweistelefons lautet (09 11) 21 12 33 33. Zeugen, die aktuelle Wahrnehmungen zu derartigen Vorfällen machen, werden gebeten, die Polizei unverzüglich unter der Notrufnummer 110 zu verständigen.

