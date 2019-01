Dieben boten sich in Erlangen gute Gelegenheiten

ERLANGEN - Etliche Langfinger waren am Montag im Erlanger Stadtgebiet recht aktiv und hielten die Erlanger Polizei mit Diebstahl-Fällen auf Trab.

Diebstahl Symbolbild Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Aus dem Hinterhof einer Gaststätte im Stadtosten wurde unter anderem übers Wochenende insgesamt 14 leere Getränkekisten im Wert von rund 60 Euro entwendet.

Am Montag um die Mittagszeit lieferte der Fahrer eines Kleintransporters in der Innenstadt mehrere Pakete aus. Zu diesem Zweck ließ er sein Fahrzeug am Neustädter Kirchenplatz kurz unbeaufsichtigt stehen, hatte jedoch vergessen, das Fahrzeug zu verschließen. Diesen Umstand nutzte ein bislang unbekannter Dieb aus und ließ aus dem unverschlossenen Fahrzeug die Geldbörse des Fahrers mit rund 200 Euro Bargeld mitgehen.

Ein ähnliches Missgeschick widerfuhr einer 52-jährigen Erlangerin, die gegen 12.15 Uhr ihre Einkäufe in einen Fahrradanhänger lud. Die Frau befand sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Stadtsüden und stellte den Einkaufswagen neben ihren Fahrradanhänger, um den Einkauf einzuladen. Währenddessen ließ sie für kurze Zeit ihre Handtasche unbeaufsichtigt im Einkaufswagen liegen. Diesen kurzen Moment der Unachtsamkeit nutzte ein bislang unbekannter Dieb und stahl die Handtasche samt Bargeld sowie diversen persönlichen Papieren und einem Mobiltelefon.

Noch keine Hinweise

Darüber hinaus wurden noch zwei Fahrraddiebstähle angezeigt. In ersten Fall wurde im Zeitraum vom 22. auf den 23. Januar ein versperrtes Fahrrad der Marke Dynamics aus einer Tiefgarage entwendet. Wie der

unbekannte Täter in das Anwesen gelang, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Im zweiten Fall wurde im Laufe des Montags ein ebenfalls versperrtes Fahrrad vom Gelände einer Klinik im Stadtwesten gestohlen. Eine Mitarbeiterin des Klinikums stellte nach Feierabend gegen 17 Uhr das Fehlen ihres Rades im Wert von rund 400 Euro fest.

In allen Fällen liegen der Polizei derzeit noch keine Täterhinweise vor.

