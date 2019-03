Diebestrio in Erlangen erwischt

Zwei Frauen und ein Mann stahlen größere Mengen an Kleidung - vor 39 Minuten

ERLANGEN - Am Freitag wurden drei Touristen aus Polen im Erlanger Süden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten fest, dass sich im Fahrzeug eine größere Menge neu- und hochwertiger Kleidung befand.

Rechnungsbelege konnten die zwei Frauen und ein Mann im Alter von 46 bis 68 Jahren allerdings nicht vorweisen. Nachdem aus der Bekleidung sämtliche Etiketten herausgetrennt waren, wurde die Personen wegen des Verdachts des Ladendiebstahls festgenommen und die Bekleidung sichergestellt.

Darüber hinaus wurde im Fahrzeug auch Werkzeug zur Überwindung der Diebstahlssicherungen aufgefunden.

Bei der weiteren Überprüfung der sichergestellten Bekleidung bekannter Markenhersteller ermittelten die Polizisten, dass ein Teil dieser Oberbekleidung im Wert von rund 1000 Euro am 7. März in einem Geschäft in Forchheim entwendet worden war. Dort fehlten die in Erlangen sichergestellten Bekleidungsstücke und Schuhe aus dem Warenbestand. Im Fahrzeug selbst fanden sich insgesamt 72 zum Teil hochwertige Bekleidungsstücke im geschätzten Gesamtwert von rund 3000 Euro.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass das Trio in diesem Jahr mindestens fünf Mal nach Deutschland einreiste, um im nordbayerischen Raum sowie den angrenzenden Bundesländern Ladendiebstähle zu begehen.

Die entwendeten Waren verkauften sie ihren Angaben zufolge an Bekannte und Freunde in ihrem Heimatland weit unter dem eigentlichen Warenwert.

Dabei erzielten sie nach eigenen Angaben einen Gewinn von rund 1000 Euro pro Fahrt. „Mit dem Erlös“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung, „finanzierten die drei Touristen nicht nur die Fahrten nach Deutschland, sondern auch zum Teil ihren Lebensunterhalt“.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ordnete diese schließlich an, dass die drei Tatverdächtigen dem zuständigen Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt werden müssen.

