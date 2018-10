Diebeszug mitten in Erlangen: Polizei sucht Zeugen

Auch ein Café am Schlossplatz wurde am Wochenende ausgeraubt - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Eine Räuberbande trieb am Wochenende in Erlangen ihr Unwesen. Die Polizei ermittelt nun in mehreren Fällen mitten in der Innenstadt. Auch ein Café am Schlossplatz ist betroffen. Mehrere Tausend Euro sind verschwunden.

Die Polizei registrierte am vergangenen Wochenende mehrere Einbrüche im Stadtgebiet. Im Zeitraum zwischen 12 Uhr am Samstag und 9:30 Uhr am Sonntag brachen bislang unbekannte Täter in ein Büro der Klinik am Maximilianplatz ein. Sie durchwühlten den Raum und stahlen schließlich mehrere Hundert Euro Bargeld. Im Laufe des Samstags hatten die Einbrecher zudem einen weiteren Büroraum der Klinik in der Krankenhausstraße zum Ziel. Hier entwendeten die bislang Unbekannten einen geringen vierstelligen Betrag.

Samstagabend gegen 23:30 Uhr verschafften sich bislang ebenfalls Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Café am Schloßplatz. Auch hier durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm Spurensicherungsmaßnahmen an den Tatorten. Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen übernommen. Auch in Erlangen-Büchenbach waren Diebe unterwegs. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0911) 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

