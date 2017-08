Diesel bleibt in Erlangen im Rennen

ERLANGEN - Ist der Diesel "out"? Noch wurde das umstrittene Fahrverbot umgangen. Beim Dieselgipfel hat man sich stattdessen auf die Optimierung mehrerer Millionen Fahrzeuge geeinigt. Doch welche Auswirkung hat das beschädigte Ansehen der Selbstzünder auf das Konsumverhalten der Kunden in Erlangen? Die EN haben sich bei Autohändlern nach der aktuellen Situation erkundigt.

"Die Verunsicherung der Kunden in Sachen Dieselfahrzeuge ist sowohl im Neu- als auch im Gebrauchtwagengeschäft angekommen", sagt Klaus Dieter Breitschwert, Präsident und Landesinnungsmeister des Kraftfahrzeuggewerbes Bayern. Die Nachfrage nach Dieselautos sei um gut sechs Prozent gesunken. Dies ist auch beim Erlanger Autohaus Konrad in der Paul-Gossen-Straße zu spüren.

Alfred Fuchs, einer der drei Geschäftsführer von Konrad, sieht darin ebenso wie Breitschwert keine generelle Ablehnung von Dieselautos. Allerdings registriert auch er, dass die Kunden durch die aktuelle Situation verunsichert sind. Ohnehin sieht er sein Autohaus wenig tangiert durch den Dieselskandal, da Konrad ja vor allem Ford-Händler sei. Auch für die Zukunft hält Fuchs einen Einbruch des gesamten Dieselverkaufs für unrealistisch.

Das Autohaus Kraus am langen Johann scheint dagegen in Erlangen einer der wenigen Gewinner der Abgas-Affäre zu sein. Geschäftsführer Klaus-Dieter Kraus spürt davon bisher nämlich noch gar nichts. "Es läuft besser als je zuvor", vermeldet er.

Vielleicht profitiert das Autohaus auch gerade von der Diesel-Affäre, weil nun das Bewusstsein der Menschen für Elektroautos sensibilisiert worden ist. "Renaults Elektroautos sind schon sehr weit und gut", sagt Kraus.

Des Weiteren "haben die Kunden Vertrauen in unser Produkt und in unsere Technologie", begründet der Geschäftsführer die immer noch guten Verkaufszahlen von Dieselwagen.

Dennoch stellt sich die Frage, wie die Zukunft der Dieseltechnologie aussieht und wie sich das auf lange Sicht bei seinen Kunden bemerkbar macht.

"Unsere Kunden wohnen im Erlanger Land, da Wohnungen in Erlangen zu teuer sind, und deshalb haben sie lange Wege. Aus diesem Grund ist der Diesel für sie rentabler, und das ist natürlich wiederum positiv für den Diesel", sagt Kraus. Für ihn steht fest, dass die Tage des Diesels noch lange nicht gezählt sind. Mit dieser Sichtweise steht er nicht allein da.

Beim Autohaus Pickel in der Frauenauracher Straße sieht man den Diesel ähnlich stark auf den deutschen Straßen. Für Geschäftsführer und Serviceleiter Frank Minnich ist der Diesel "nicht wegzudenken". Doch natürlich sei der Dieselgipfel "ein wichtiger Tag", ergänzte er gestern im Gespräch mit den Erlanger Nachrichten.

Trotz der laut Kraftfahrt-Bundesamt im Juli geschrumpften Neuzulassungen von Dieselfahrzeugen um fast 13 Prozent seien "Verkaufseinbrüche weder in der Vergangenheit noch aktuell zu spüren", so Minnich. Es liege eine "relativ gute Nachfrage bezüglich Dieselfahrzeugen vor", so der Geschäftsführer des Autohauses. Bleibt offen, ob sich nach dem "Krisengipfel" langfristig eine derart gelassene Stimmung bei den Erlanger Autohändlern halten wird.

