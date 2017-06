"DJ Sommi" über die Musik am Erlanger Berg

ERLANGEN - Bei einem Bier lässt sich so manches bereden, und es redet sich auch leichter bei einer kühlen Maß. Ein Bier mit . . . Jürgen "DJ Sommi" Sommer". Er ist Experte für Schlagermusik sowie als Hausbrauer und Erlanger zudem Experte für die Bergkirchweih.

Hausbrauer, DJ und Erlanger Urgestein: Jürgen „Sommi“ Sommer. © Foto: Sippel



Herr Sommer, Sie sind ja nicht nur Schlager-DJ, sondern auch Hausbrauer. Sind Sie mit dem Bier auf der Bergkirchweih zufrieden?

Jürgen "Sommi" Sommer: Das, was ich bisher immer getrunken habe, finde ich gut. Nur eins stört mich: Dass es im Birkners Keller Mönchshof-Bier gibt. Also ein Bier, das nicht aus Erlangen kommt und sich breit macht — das gehört sich nicht. Mit Tucher habe ich mich abgefunden. Ich habe ja früher mal T-Shirts bedruckt, auf denen stand: "Nieder mit Patrizier." In den 80er Jahren liefen diese T-Shirts ganz gut. Das war die Zeit, als die die ganzen Erlanger Brauereien aufgekauft haben. Mit diesem Erbe müssen wir nun jetzt eben leben.

Du bist auch DJ. Spezialgebiet Schlager. Am Berg wird heutzutage aber am Abend meist gerockt. . .

Sommer: Früher hatten wir auch viel Spaß. Kapellen wie "Die 3 lustigen Moosacher" haben etwa "Ei, Ei, Ei, die Goass is weg" gespielt. Und der ganze Keller hat "Määäääh" gemacht. Am Niklas Keller hat bei "Da liegt a toter Fisch im Wasser" der Sänger eine Makrele geholt, damit gewedelt und sie dann ins Publikum geworfen. Der ganze Keller hat getobt.

Bei fliegenden Fischen würde heute der Security-Service kommen...

Sommer: Ein schmieriger Fisch ist zum Glück nicht schlimm. Was auch schön war: Das Schunkeln. Da hat man sich beim Nachbarn untergehakt, egal ob man den kannte oder nicht. Alle haben mitgemacht. Schade, dass das verloren gegangen ist.

Aber man muss schon auch mit der Zeit gehen. Als früher Songs von Peter Kraus gespielt wurden, haben auch viele älter Bergbesucher gesagt: Was für ein modernes Zeug. Doch wenn schon zum Frühschoppen die Nebelmaschine angeht, ist das zu viel. Ich habe mir nur gedacht: Wo ist der Stecker?

Interview: STEFANMÖSSLER-RADEMACHER