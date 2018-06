Dorffest in Uttenreuth war wieder ein Erfolg

Auch bei der 30. Auflage lachte über Uttenreuth die Sonne — Unbeschwert feiern - 20.06.2018 18:00 Uhr

UTTENREUTH - Das Dorffest in Uttenreuth ist bei schönem Wetter mit vielen Gästen über die Bühne gegangen.

Auch für Kinder gab es beim Dorffest in Uttenreuth Spiel und Spaß. Unter den blühenden Linden war die Stimmung heiter und unbeschwert. © Harald Hofmann



An ein verregnetes Dorffest kann sich in Uttenreuth eigentlich niemand erinnern, eher an brütende Hitze, die sogar den Maßkrug zu schwer werden lässt. Beste Voraussetzungen diesmal also bei der 30. Auflage des gemütlichen Familienfestes in der Saegmüllerstraße.

Noch ein wenig kühl war es zwar morgens beim Bürgerfrühschoppen der farbentragenden Uttenruthia, aber bei den Klängen des "Collegium Dixicum" kam unter den blühenden Lindenbäumen schnell Stimmung auf. Und als nachmittags die "Oldies" aus Bubenreuth das musikalische Zepter übernahmen, herrschte zwischen den zahlreichen Ständen der örtlichen Vereine und Verbände, die wie immer das Fest organisiert hatten, munteres Treiben.

Beim Zielpritzen am Wasserschlauch der Freiwilligen Feuerwehr oder an der Wurfbude der Uttenreuther Bürgergemeinschaft und auf der großen Hüpfburg hatten die Kinder ihren Spaß, während das Soziotherapeutische Wohnheim Selbstgefertigtes zum Kauf anbot und Vereine wie FUGE e.V. (Flüchtlinge in Uttenreuth gemeinsam eingliedern) oder die schlesische Landsmannschaft sich mit vielen Infos präsentierten, und ganze Familien tüftelten gemeinsam an den Fragen des Uttenreuth-Quiz der "Unabhängigen".

Für leckere Crepes war der Partnerschaftsverein "Amitié" zuständig, für Gegrilltes und leckere Fischbrötchen sorgten Feuerwehr und der Freundeskreis der Buckenhofer Seku-Narren, Torten gab es beim Stand der AWO und Wedelheringe hatten die Pfadfindern im Angebot.

Wer die Wahl hat, hat die Qual, auf jeden Fall musste keiner der Gäste aus der unbeschwert feiernden Dorfgemeinschaft am Abend hungrig nach Hause gehen.

hh