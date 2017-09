Dormitz feierte 875. Geburtstag – und wie: Was die Gemeinde zusammen mit den örtlichen Vereinen und den Marktbeschickern beim Mittelaltermarkt über die Festtage auf die Beine gestellt hatte, lässt sich mit dem Wort "Superlative" wohl am besten charakterisieren. Mit Worten wie "so gemütlich", "einzigartig" bis zu "alles mit viel Liebe zum Detail" spannten sich die Eindrücke der Festbesucher in Dormitz. © Karl Heinz Wirth