Mehr als 500 Pfadfinder aus 20 Stämmen waren am Wochenende in Möhrendorf zu Gast. Denn das jährliche Bundessingefest fand dieses Mal in Franken statt - und so stellten die Teilnehmer ihre Zelte auf den Oberndorfer Regnitzwiesen auf. Für den Wettbewerb trat jede Gruppe mit jeweils zwei Liedern auf. Für die glücklichen Sieger gab es Wimpel und Urkunden.

Am Samstag hieß es in ganz Deutschland: "Platz nehmen an einer Tafel für Demokratie und Offenheit". Auch in Erlangen und Möhrendorf gab es dazu zwei Aktionen, bei denen die Teilnehmer ins Gespräch kommen konnten. So diskutierte in der Universitätsstadt Umweltbürgermeisterin Susanne Lender-Cassens (Grüne Liste) auf dem Neustädter Kirchenplatz insbesondere mit Mitstreitern des globalisierungskritischen Netzwerkes Attac. In Möhrendorf war hinter dem Rathaus ein großer Tisch mit Lebensmitteln gedeckt.