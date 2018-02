"Drehscheibe" für den Busverkehr in Erlangen

Platz bei den Arcaden als Option für einen zentralen Busbahnhof - vor 9 Stunden

ERLANGEN - Die Tagesordnung ist ellenlang. Die Mitglieder des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses dürfen sich in der Sitzung am Dienstag mit teils gewichtigen Themen beschäftigen. Eines davon ist die mögliche Schaffung eines zentralen "Busbahnhofs" auf einem Areal bei den Arcaden.

Ein zentraler „Busverknüpfungspunkt“ auf dem Platz gegenüber der Arcaden wird von der Verwaltung als sinnvoll und machbar angesehen. © Egbert M. Reinhold



Die Situation ist seit Jahren bekannt. Und ebenso lang in der Kritik: Die Belastung der Goethestraße und die geradezu chaotischen Verkehrsverhältnisse im Bereich des Bahnhofvorplatzes und "Hugos" durch den täglichen Busverkehr.

Derzeit machen die städtischen und regionalen Busse an vier Standorten rund um den Bahnhof "Halt" - am "Hugo", Bahnhof, Busbahnhof und an den Arcaden. Für die Fahrgäste wird diese Situation als recht "unübersichtlich" gesehen - auch was die Laufzeiten beim Umsteigen angeht. Auch deshalb visiert man eine "zentrale Verkehrsdrehscheibe" für die Busse an, wobei jener Platz unweit der Arcaden ein möglicher Standort dafür wäre.

Letztlich würde ein bus-freier "Hugo" auch städtebauliche Umgestaltungen in der historischen Innenstadt ermöglichen.

