Drei Einbrüche an einem Abend in Erlangen

Die Einbrecher stiegen jedes mal über die Terrassentür ein - vor 2 Stunden

ERLANGEN - Am Samstag wurde in mehrere Häuser in Erlangen eingebrochen. Die Täter drangen jeweils über die Terrasse ins Haus ein. In allen Fällen wurden Schmuck oder Wertgegenstände entwendet. Die Polizei sucht noch nach den Tätern.

Unbekannte Täter sind am Samstag in drei Wohnhäuser in Erlangen eingebrochen. Zwischen 14 und 22 Uhr stiegen die Täter in ein Anwesen in der Eltersdorfer Straße ein. Als Zugang nutzten sie die Terrassentür, die sie gewaltsam aufhebelten. In den Räumlichkeiten entwendeten sie Schmuck mit noch unbekannten Wert.

Die Einbrecher schlugen am Abend gleich ein weiteres Mal zu. Zwischen 19 und 20.45 Uhr hebelten sie in der Mendelstraße ebenfalls die Terrassentür eines Hauses auf und erbeuteten Wert- und Schmuckgegenstände im Wert von 1000 Euro.

Auch am Erlanger Burgberg drangen Einbrecher zwischen 15.30 und 19.30 Uhr über eine Terrassentür ein. Hier entwendeten sie abermals Wertgegenstände und Schmuck. Diesmal im Wert von mehreren tausend Euro.

Die Kripo Erlangen hat die Ermittlungen übernommen. Wenn Sie Hinweise zu den Einbrüchen geben können, melden Sie sich unter 0911/21123333.

