Drei Pfarrer in Eckental auf einmal ordiniert

Jana Menke, Bastian Müller und Barbara Osterried-O‘Toide treten ihr Amt an - vor 50 Minuten

ECKENTAL-ESCHENAU - Dreifache Ordination in der Eschenauer Kirche: Am Sonntagnachmittag fand in der St. Bartholomäus-Kirche die gemeinsame Ordination von drei evangelischen Pfarrern durch Regionalbischof Stefan Ark Nitsche statt. Pfarrer Martin Irmer freute sich bei der Begrüßung über einen "tollen Tag" für einen besonderen Gottesdienst.

„Die Neuen“ feierlich in ihr geistliches Amt berufenen Pfarrer, die alle drei im Dekanat Erlangen tätig bleiben (v. li.): Barbara Osterried-O’Toide, Bastian Müller und Jana Menke mit Regionalbischof Dr. Stefan Ark Nitsche. © Georg Heck



Dabei wurden gleich drei Geistliche feierlich in ihr Amt eingeführt und sagten "Ja zu diesem Auftrag, ja zu dieser Berufung", so der Regionalbischof Stefan Ark Nitsche in seiner Predigt. Künftig sind Barbara Osterried-O’Toide, Bastian Müller und Jana Menke als Pfarrer "unterwegs im Auftrag des Herrn".

Beim Einzug in die Kirche waren neben den Vertretern der evangelischen Kirche und der Nachbar-Kirchengemeinden sowie des Dekanats Erlangen erfreulicherweise auch vom katholischen Seelsorgebereich Eckenhaid – Stöckach-Forth – Weißenohe die Gemeindereferentin Anna-Karina Weiß und Pfarrer Andreas Hornung zugegen. Pfarrer Hornung fungierte für Barbara Osterried-O’Toide sogar als einer der Assistenten für die Ordination.

Dabei hatte die Pfarrerin Barbara Osterried-O’Toide ein "Heimspiel" bei ihrer Einsetzung, denn sie war bisher schon im Probedienst auf der 2. Pfarrstelle in St. Bartholomäus tätig und wird hier zukünftig mit 75 Prozent eines vollen Dienstes installiert.

Pfarrer Bastian Müller war bisher als Vikar im Seelsorgedienst in der St.-Anna-Gemeinde in Forth eingesetzt. Er wird künftig während seiner Elternzeit einen "kleinen Auftrag" in der Region Ost des Dekanats Erlangen mit den Kirchengemeinden Eschenau, Forth, Eckenhaid, Beerbach und Kalchreuth übernehmen, wie die stellvertretende Dekanin Gerhild Rüger erläuterte.

Pfarrerin Jana Menke versah bisher als Vikarin in Uttenreuth ihren seelsorgerischen Dienst, sie wird dort in St. Matthäus während ihrer Elternzeit bis zum 30. April 2018 ebenfalls mit einem "kleinen Auftrag" betraut.

Für den musikalischen Rahmen der Pfarrer-Installation sorgten die Posaunenchöre aus Eschenau, Forth und Uttenreuth, der Kirchenchor St. Bartholomäus Eschenau sowie der Organist Dekanatskantor Andreas Schmidt. Im Anschluss fand in der Pfarrscheune ein vom Festausschuss organisierter Empfang statt.

geh