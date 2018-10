Drei Promille: Lkw-Fahrer kassiert Kündigung auf Rastplatz

ERLANGEN - Polizeikontrolle mit Folgen: Ein betrunkener Kraftfahrer wurde in der Nacht auf Freitag gestoppt, weil er stark alkoholisiert war. Am Tag danach wurde ihm durch einen Ersatzfahrer der Spedition gekündigt. Doch der geschasste Trucker war nicht bereit, seinen Lkw zu verlassen.

Beamte der Verkehrspolizei Biebelried stoppten in der Nacht zum Freitag in der Rastanlage Steigerwald-Süd einen betrunkenen Kraftfahrer, der 2,4 Promille intus hatte. Nach der Blutentnahme und der Sicherstellung des Schlüssels durfte der 48-jährige Mann im Führerhaus seines Sattelzuges seinen, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt, "Rausch ausschlafen".

Am Freitagvormittag wurde die Erlanger Verkehrspolizei schließlich in die Rastanlage gerufen. Dort war ein Streit zwischen zwei Männern ausgebrochen: Die Spedition legte laut Polizei auf die Dienste des 48-Jährigen keinen weiteren Wert und hatte ihn fristlos entlassen. Ein Ersatzfahrer teilte seinem Vorgänger mit, dass er den Sattelzug - und damit das Firmengelände - zu verlassen habe. Der 48-Jährige hatte sich aber inzwischen fast drei Promille angetrunken, schwankte bedächtig, und war dazu nicht bereit.

Die Beamten nahmen den Betrunkenen zur Dienststelle mit. Dort wurde er von einem Arzt untersucht und in die Ausnüchterungszelle gesteckt.

