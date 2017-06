Drei Tage ausgelassen und klangvoll feiern

Der Musikverein Eltersdorf begeht sein 50. Jubiläum - vor 17 Minuten

ERLANGEN - An diesem Wochenende feiert der Musikverein Eltersdorf sein 50-jähriges Bestehen. Drei Tage lang wird gefeiert und Musik gemacht.

Drei Tage lang will der Musikverein Eltersdorf seinen 50. Geburtstag feiern: Los ging es gestern Abend (im Bild) mit einem Jubiläumskonzert und anschließender Party in der Stadthalle. © Klaus-Dieter Schreiter



Drei Tage lang will der Musikverein Eltersdorf seinen 50. Geburtstag feiern: Los ging es gestern Abend (im Bild) mit einem Jubiläumskonzert und anschließender Party in der Stadthalle. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



In der Gemeindeversammlung am 16. Juni 1967 hatte Karl Ruff, der Bürgermeister im damals noch eigenständigen Eltersdorf war, vorgeschlagen, einen Musikverein ins Leben zu rufen. 18 aktive und 28 passive Musikliebhaber hatten sich am Gründungsabend als Mitglieder eingeschrieben.

Über das erste öffentliche Konzert, das Maisingen im Jahre 1968, hatten die Erlanger Nachrichten in Wort und Bild berichtet. Heute besteht das Hauptorchester aus knapp 50 Mitgliedern, und im Nachwuchsorchester haben ebenso viele Kinder von fünf bis 15 Jahren eine musikalische Heimat. Zusammen mit zahlreichen musikalischen Gästen wollen sie drei Tage lang ihren runden Geburtstag feiern.

Bunter Festabend

Bereits am gesterigen Freitag gab es in der Stadthalle ein Jubiläumskonzert mit mehreren Gastgruppen, am heutigen Samstagnachmittag finden gleich drei Platzkonzerte in Eltersdorf statt. Um 13 Uhr gibt es an St. Kunigund Musik, um 15 Uhr beim SC Eltersdorf, und um 17 Uhr spielen die Gäste aus Südtirol an der Festhalle (Weinstraße 30) auf. Dort startet um 18 Uhr dann auch der bunte Festabend.

Hauptattraktion am Sonntag ist der Festzug durch den Erlanger Vorort, der um 13.30 Uhr am Schützenheim beginnt. Wegen des Festzuges am Sonntag kann es auf der Linie 294 ab 13.30 Uhr zu Verzögerungen und Fahrtumleitungen innerhalb von Eltersdorf kommen. Wegen Vollsperrung des Holzschuherrings von Montag, 19. Juni, mit Betriebsbeginn bis Freitag, 30. Juni, können die Haltestellen Tucherstraße und Kunigundenkirche nicht bedient werden.

I

kds