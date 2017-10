Drei Verletzte bei nächtlichem Wohnungsbrand in Erlangen

ERLANGEN - Bei einem nächtlichen Wohnungsbrand in der Drausnickstraße sind drei Personen verletzt worden. Die Wohnung ist komplett ausgebrannt und nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden ist hoch. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Großeinsatz.

Bei einem nächtlichen Wohnungsbrand in der Drausnickstraße sind drei Personen verletzt worden. © Klaus-Dieter Schreiter



Gegen 3.42 Uhr am Mittwochmorgen erreichte die Feuerwehr der Notruf, dass es in einer Wohnung im zweiten Stock eines Wohnblocks brennt und jemand um Hilfe schreit. Als der erste Löschzug eintraf, loderten die Flammen bereits aus einem Fenster. Darum wurde auch der Löschzug von der Freiwilligen Feuerwehr Erlangen Innenstadt nachalarmiert. Zwei Personen wurden über Steckleitern gerettet, eine konnte offenbar selbst durch das verqualmte Treppenhaus ins Freie kommen.

Von der Drehleiter aus und durch Löschtrupps, die mit schwerem Atemschutz in das Haus eindrangen, wurden die Flammen bekämpft. Die Hitze war so groß, dass sich die Kräfte sich nur schwer vorkämpfen konnten. Zudem waren die brennenden Zimmer erheblich zugestellt, was den Löschangriff zusätzlich erschwerte.

Weil die Rauchentwicklung stark war, und sich der beißende Qualm im gesamten Gebäude verteilte, wurden auch die anderen Bewohner aus dem Gebäude evakuiert. Sie kamen später in einem von der VAG bereit gestellten Linienbus unter.

Außenhaut des Wohnblocks entfernt

Nachdem die Flammen gelöscht waren wurde der Fehlboden mit Motorsägen geöffnet, um an noch vorhandene Glutnester zu kommen. Auch die Außenhaut des Wohnblocks wurde im Bereich der Brandwohnung entfernt, damit sich die Flammen nicht hinter der Isolierung der Fassade weiter fressen konnten.

Insgesamt waren rund 40 Feuerwehrleute im Einsatz. Auch der Rettungsdienst war mit einem Großaufgebot am Einsatzort. Um während des mehrstündigen Einsatzes den Brandschutz in der Stadt sicherzustellen, rückten die Freiwilligen Feuerwehren Hüttendorf und Dechsendorf in die Hauptwache ein.

Der Sachschaden dürfte im höheren fünfstelligen Bereich liegen. Die Drausnickstraße war zwischen Moltkestraße und Kurt-Schumacher-Straße mehrere Stunden lang komplett gesperrt. Die Kripo hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

