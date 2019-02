Drei Verletzte: Fahranfängerin übersah Linienbus in Erlangen

Unfall im Kreuzungsbereich Buckenhofer Weg/Langfeldstraße - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Am Donnerstagabend kam es nach einer Vorfahrtsverletzung im Kreuzungsbereich Buckenhofer Weg/Langfeldstraße in Erlangen zu einem heftigen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem vorfahrtsberechtigten Linienbus.

Die 18-jährige Unfallverursacherin befuhr gegen 17.30 Uhr mit ihrem Audi den Buckenhofer Weg in Richtung Langfeldstraße und wollte diese überqueren. Dabei übersah die Fahranfängerin das für ihre Fahrtrichtung geltende "Vorfahrt-achten-Schild" und fuhr ungebremst in die Langfeldstraße ein. Hier touchierte sie mit einem zur gleichen Zeit in Richtung Äußere-Brucker-Straße fahrenden Linienbus und fuhr dem Bus ungebremst in die rechte Seite.

Durch den Aufprall wurden die beiden Insassen des Pkw sowie ein Fahrgast im Bus leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 12 000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

en