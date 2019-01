Dreikönigstag: Jogger mit Hund schlägt Frau Autospiegel ab

Polizei bittet nun um Hinweise, um den unbekannten Mann zu identifizieren - vor 1 Stunde

HEROLDSBERG - Am Sonntagnachmittag trafen auf einem Waldweg in Heroldsberg ein Jogger und eine Autofahrerin aufeinander und schon bald entwickelte sich ein heftiger Streit. Der Mann, der einen kleinen Hund bei sich hatte, wurde so aggressiv, dass er den Außenspiegel am Auto der Frau abschlug. Nun sucht die Polizei nach dem Mann.

Laut Angaben der Polizei war es 14.45 Uhr, als eine junge Frau mit ihrem Wagen in Richtung Tauchersreuth fuhr. Sie lenkte das Auto nach links in einen Waldweg, denn dort wollte sie mit ihrem Hund, den sie im Auto hatte, spazieren gehen. Im selben Moment lief ein Jogger aus Richtung Beerbach kommend in den Weg ein. Der Mann und die junge Frau gerieten in einen Streit - weshalb, ist unbekannt.

Doch der Jogger wurde dabei offenbar so wütend, dass er gegen den linken Außenspiegel des Wagens schlug. Als der Spiegel daraufhin abbrach, ergriff der unbekannte Jogger die Flucht. Auch der Mann hatte einen Hund bei sich: Laut der Zeugin ist der Vierbeiner kniehoch und hat braun-schwarzes, langes Fell.

Da am Auto ein Sachschaden von rund 250 Euro entstand, sucht die Polizei nun nach dem unbekannten Mann.

Er ist laut Beschreibung mittleren Alters, 1,80 bis 1,85 Meter groß und schlank. Laut der Autofahrerin hatte der gepflegte Mann einen auffällig hellen Hautton und trug eventuell eine rahmenlose Brille. Er trug zudem eine Mütze, eine schwarze Laufhose und eine auffällige rote Jacke.

Die Polizei Erlangen-Land bittet unter der Telefonnummer 09131760514 um Hinweise, die zu dem unbekannten Jogger führen können.

