Drogen am Steuer: 30.000 Euro Schaden

PKW-Kollision in Frauenaurach - vor 7 Stunden

ERLANGEN - Ein PKW-Fahrer hat unter Drogeneinfluss einen Unfall mit einem Sachschaden von rund 30 000 Euro verursacht.

Am Samstag hat in Frauenaurach gegen 22 Uhr ein 30-Jähriger sein Fahrzeug vermutlich ungebremst auf einen geparkten Pkw gesteuert. An beiden Fahrzeugen entstand "wirtschaftlicher Totalschaden", der bei rund 30 000 Euro liegen dürfte.

Der Fahrer bleib unverletzt. Bei der Überprüfung seiner Verkehrstüchtigkeit wurde bei ihm Drogeneinfluss festgestellt.

