Drohnenflüge im Erlanger Kunstpalais

ERLANGEN - Zwei spannende Ausstellungen sindim Kunstpalais am Marktplatz zu sehen.

Seine großformatigen Kohlezeichnungen basieren auf bereits existierendem Bildmaterial: Rinus Van de Velde beobachtet den Aufbau seiner Schau im Kunstpalais. © Harald Sippel



Dröhnende Beats im Keller des Kunstpalais. Im zentralen Ausstellungsaal ist ein Video zu sehen, in dem sich eine Drohne in die Höhe erhebt und wie ein Lebewesen ins Abenteuer stürzt. Dazu gibt es mal ohrenbetäubenden Heavy Metal zum rhythmischen Schlagen eines Herzens oder spanische Gitarrensounds der "Gipsy Kings".

"Gipsy King Kong" ist der Titel der Ausstellung von Raphaela Vogel, die in ihren Videos mit harten Schnitten, ungewöhnlichen Perspektiven, Spiegelungen und Verzerrungen arbeitet. Immer wieder taucht in diesen filmischen Arbeiten — schreiend oder sich krümmend — auch die 1988 geborene Künstlerin auf, die in der Nähe von Erlangen groß wurde. Vogel studierte als Meisterschülerin in der Klasse für Freie Kunst mit Schwerpunkt Malerei von Michael Hakimi an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg sowie bei Simon Starling und Peter Fischli an der Städelschule in Frankfurt.

Auch Rinus Van de Velde tritt regelmäßig als Protagonist in seinen Werken auf. In den großformatigen Kohlezeichnungen — die mal wie aus einer Graphic Novel anmuten, mal abstrakt daherkommen — stehen immer wieder ihm ähnlich sehende Charaktere im Mittelpunkt. Jede Zeichnung basiert dabei auf bereits existierendem Bildmaterial. Als Vorlagen dienen ihm nicht nur Fundstücke aus Zeitungen, Magazinen oder dem Internet, sondern auch Sets, die er in seinem Studio in Antwerpen aufbaut.

Am Samstag, 30. Juni, findet ab 16 Uhr die Kuratorinnenführung mit Jolanda Bozzetti statt. Bozzetti wird an diesem Tag Näheres zu Konzept und Entstehungsgeschichte der beiden Einzelausstellungen erzählen.

