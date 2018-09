Volle Halle, große Leidenschaft: Die Hiersemannhalle in Erlangen war beim Handball-Stadtderby bis auf den letzten Platz gefüllt. Nur, dass diesmal nicht HG gegen CSG, sondern HC gegen TV 61 Bruck spielten.

Schauen, staunen, Fragen stellen: Am bundesweiten Max-Planck-Tag öffnete auch das Erlanger Max-Planck-Institut für die Physik des Lichts (MPL) für Besucher seine Labore. Das Interesse der Bevölkerung war groß: Mit Experimenten, Führungen und Vorträgen gaben die Forscher den Gästen spannende Einblicke in ihre Arbeits- und Wirkungsstätten.

Löschschaum bedeckt die Straße, dunkler Qualm steigt empor: Am Freitagmorgen war auf der Ausfahrt der A73 bei Baiersdorf-Nord ein Autokran in Brand geraten. Der Fahrer bliebt unverletzt, doch der Kran brannte vollkommen aus. Wegen der Aufräum- und Bergungsarbeiten wurde die Straße nach Kersbach gesperrt.

Eines der markantesten Bauwerke in Erlangen hat den Besitzer gewechselt: Im Zuge eines Festaktes hat der Freistaat den sogenannten Himbeerpalast übernommen. Symbolisch übergibt Marion Kiechle, Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst von Bayern, den Schlüssel an Joachim Hornegger, den Präsidenten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. In dem ehemaligen Siemens-Hauptverwaltungsgebäude soll nämlich das Geisteswissenschaftliche Zentrum und der Fachbereich Theologie der FAU untergebracht werden.