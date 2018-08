Durch die Schutzwand ist der Lärm noch lauter als zuvor

Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann machte sich am Brucker Birkenweg in Erlangen selbst ein Bild von den Bürgerklagen - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Mit dem Ausbau des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen ist auch der Lärmschutzwall am Brucker Birkenweg abgebaut und durch eine Lärmschutzwand ersetzt worden. Das hat für die Anlieger offenbar eine derartige Verschlechterung gebracht, dass sich nun der bayerische Innenminister bei einem Ortstermin darüber informiert und Verbesserungen versprochen hat.

Innenminister Joachim Herrmann (r.) und der Präsident der Autobahndirektion Nordbayern, Reinhard Pirner (daneben), diskutierten mit den rund zwei Dutzend Bürgern über das Leben hinter der Lärmschutzwand am Birkenweg. Die Glaswände sollen dort verdunkelt werden wo Lichteffekte stören. © Klaus-Dieter Schreiter



Innenminister Joachim Herrmann (r.) und der Präsident der Autobahndirektion Nordbayern, Reinhard Pirner (daneben), diskutierten mit den rund zwei Dutzend Bürgern über das Leben hinter der Lärmschutzwand am Birkenweg. Die Glaswände sollen dort verdunkelt werden wo Lichteffekte stören. Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Gemeinsam mit dem Präsidenten der Autobahndirektion Nordbayern, Reinhard Pirner, war Innenminister Joachim Herrmann angetreten, um sich über die Wohnsituation hinter der neuen Lärmschutzwand am Birkenweg zu informieren. Die zwei Dutzend Bürger, die gekommen waren, um dem Innenminister die Problematik zu erläutern, begrüßte er per Handschlag. Er kannte viele bereits aus früheren Veranstaltungen, auf denen die Brucker sich über die für sie unzumutbare Situation hinter der neuen Lärmschutzwand beklagt hatten. So war auch der Termin zustande gekommen.

Als der Wall noch dagewesen sei, habe man sich auf der Terrasse prima unterhalten können, das gehe wegen des Lärms nun nicht mehr, meinte eine Frau. Ein Hotelbesitzer klagte sogar, er könne wegen des Lärms sechs Zimmer nicht mehr vermieten. Andere Anwohner werden offenbar durch Lichteffekte gestört. Denn die Scheinwerfer und Blinklichter der vorbeifahrenden Autos strahlen durch die teilweise gläsernen Lärmschutzelemente bis in die Wohnzimmer hinein.

Reinhard Pirner machte zwar deutlich, dass die Bauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind und es noch "Schlitze und Löcher" in der neuen Lärmschutzwand gebe, die noch verschlossen werden müssten. Er bestätigte aber auch, dass der vormals breite Wall mehr Lärmschutz geboten habe als eine moderne Lärmschutzwand. Darüber hinaus, so der Präsident der Autobahndirektion, sei es geplant gewesen, die Wand einen Meter höher zu bauen. Dagegen habe ein Anwohner Einspruch erhoben, folglich sei sie niedriger gebaut worden. Die leicht geringere

Lärmdämmung der Glaselemente gegenüber den undurchsichtigen Wänden sei nicht wahrnehmbar, weil mehr Lärm über die Wände hinweg getragen werde, erläuterte er.

Eine merkliche Lärmminderung werde der "Flüsterasphalt" bringen, der im Jahre 2019 in Richtung Norden und im folgenden Jahr auch auf die Fahrbahn Richtung Süden aufgebracht werde, so Pirner. Er bestätigte zudem, dass die gesetzlich vorgeschriebenen Lärmrichtwerte außer im Obergeschoss von drei Häusern eingehalten würden. Beklagt wurde jedoch, dass alle Lärmwerte nur theoretisch ermittelt, aber nicht gemessen werden. Das aber sei nun mal Bundesgesetz, so der Innenminister.

Auch die fehlende Begrünung der trostlos erscheinenden Wände wurde beklagt. Die war bislang nicht vorgesehen, weil die Konstruktion zur Inspektion zugänglich sein muss. Herrmann rang der Autobahndirektion jedoch ab, dass der etwa zwei Meter breite Streifen vor der Wand nun doch bepflanzt werden darf. Auch größere Bäume, die die Wand überragen, sollen dorthin kommen. Mit der Stadt soll das noch in diesem Jahr geklärt werden, nächstes Jahr soll dann die Pflanzung erfolgen. Aus Sicht der Stadt dürfte nichts dagegen sprechen, vermutete Herrmann. Vom Chef des Tiefbauamts, Andreas Pfeil gab es dann auch keinen Einwand.

Um die störenden Lichteffekte zu vermeiden, ist die Autobahndirektion auf Vorschlag von Herrmann zu individuellen Lösungen bereit: Bei den Bürgern, die sich gestört fühlen, sollen die gläsernen Wände durch aufgeklebte Folien oder Bemalung verdunkelt werden. Mit diesen Lösungen zeigten sich die Anwohner erst einmal zufrieden. Nicht ganz so glücklich sind die Menschen im Bereich nördlich der Tennenloher Straße. Sie werden laut Reinhard Pirner erst dann Flüsterasphalt bekommen, wenn die Fahrbahndecke der Autobahn irgendwann einmal erneuert werden muss.

kds