E-Club auf dem Screen

Vernetzung via Skype: Zonta-Frauen treffen sich im Netz - 06.08.2017 17:34 Uhr

HERZOGENAURACH - Bisher Selbstverständliches ändert sich: Das Ehrenamt, unverzichtbar für mannigfaltige soziale und kulturelle Aufgaben, findet zusehends weniger Menschen, die Verantwortung bei der Führung eines Vereins übernehmen wollen oder können. Die Gründe sind vielfach: Verantwortung und Arbeitsüberlastung, Lebensläufe, die der Globalisierung Tribut zollen. Einen Versuch, in der digitalen Welt einen Verein zu führen, startet Ille Prockl-Pfeiffer, 2005 bereits Gründungspräsidentin des Frauennetzwerks Zonta in Herzogenaurach: Sie gründete nun einen Zonta E-Club.

Pre-Charter-Feier mit Zontians und Gästen für den neuen E-Club von Zonta bei Ille Prockl-Pfeiffer. Die Unterhaltung findet über Skype oder FaceTime statt. Projekte können über Crowdfunding begonnen werden. © Foto: Edith Kern-Miereisz



Glück hat, wer jahrelang einen engagierten Vorsitzenden und ein Vorstandsgremium hat, das die Aufgaben der Vereinsführung schultert: Programm für monatliche, vielleicht gar wöchentlich Treffen erstellen, Kasse führen, Mitglieder rekrutieren, die künftige Strategie festlegen, Rechenschaft ablegen. All das kann sich zu einem riesigen Pensum entwickeln.

Ein Aufgabenfeld, das schon manch Engagierten in Sportvereinen, Musikkapellen oder Charity-Clubs in die Knie zwang.

Um jungen, internet-affinen Menschen die Möglichkeit zu eröffnen, sich auch jenseits der Arbeitswelt sozial zu engagieren, versuchen Organisationen nun auch diesen Weg: Den "E-Club", bei dem man sich auf elektronischem Weg vernetzt, also via Skype oder FaceTime mit Clubmitgliedern in aller Welt kommuniziert. Bei den Rotary Clubs gibt es bereits E-Clubs.

Von Zonta, dem international aktiven Frauennetzwerk mit beratendem NGO-Status bei den Vereinten Nationen (UN), existiert ebenfalls bereits ein europäischer E-Club in Finnland. Der Zonta E-Club Bavaria Herzogenaurach ist der erste dieser Art in Deutschland.

Usedom bis Starnberg

Pre-Charter-Feier in der Reichenfelser Straße in Herzogenaurach: Eine Gruppe von Frauen, junge Neu-Zontians, die vor ihrem Bachelor oder Master-Abschluss stehen und Gäste aus Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach stellen sich einander vor.

Eine weitere Gruppe von Teilnehmerinnen von Usedom bis Starnberg, auch aus Griechenland, für ein Grußwort ferner Elisabeth Thaler aus Brixen in Südtirol, ist allerdings nur auf dem Schirm des Laptop präsent. Eine per Skype zugeschaltete Neu-Zontian ist vor kurzem junge Mutter geworden.

Sie skizzieren ihre Ziele und Pläne und erhalten schließlich ihre Beitrittsurkunde und Zonta-Anstecknadeln.

Was analog geschulten Beobachtern futuristisch vorkommt, mag ein Trend werden. Frauen, die wegen Kinderbetreuung, wegen Auslandsaufenthalten oder beruflichen Terminen nicht die Zeit aufbringen können, abendfüllenden Meetings beizuwohnen, wird so eine neue Möglichkeit gegeben, sich gesellschaftlich zu engagieren.

Anna aus Griechenland bekennt über Skype: "Ich habe nie den Zugang gefunden, wie ich mich in eine organisierte Struktur einbringen kann."

Projekte können über Crowdfunding vorangetrieben werden, Öffentlichkeit findet im virtuellen Raum statt. Eine Internetseite und eine Facebook-Seite wurden bereits erstellt. Bei Zonta International ist der Club akkreditiert.

Wird es ein weltweiter Trend für neue Formen des Vereinslebens oder ist es dies schon?

Ille Prockl-Pfeiffer zitiert die Fliegerin Amelia Earhart, eines der Zonta-Vorbilder aus Gründerzeiten: "Was wissen Träume von Grenzen?" Die Zeit wird es zeigen.

Zwww.zonta-ebavaria.de

EDITH KERN-MIEREISZ