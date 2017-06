E-Werk in Erlangen startet neue Kinderkino-Reihe

ERLANGEN - Das Kulturzentrum E-Werk in Erlangen hat eine neue Kinderkino-Reihe: Jeden dritten Samstag im Monat laufen jeweils ab 15 Uhr im E-Werk Kino verschiedene Filme für Kinder und Jugendliche.

Noch lacht er: Arved Friese als Timm Thaler. © Constantin-Film



Noch lacht er: Arved Friese als Timm Thaler. Foto: Constantin-Film



Von aktuellen Disney-Filmen bis hin zu Klassikern ist dabei ein vielfältiges Programm entstanden. "Uns ist es besonders wichtig, dass das Kinderkino von allen Erlanger Kindern besucht werden kann und niemand davon ausgeschlossen ist", erzählt Verena Bäumler vom E-Werk Programm-Team.

Besonders richtet sich das neue Kinderkino daher an Familien, für die Kinobesuche sonst ein Luxus sind, den sie sich nur schwer leisten können: Der Eintritt ist durch die Unterstützung der Bürgerstiftung Erlangen und der Kulturtafel der Diakonie in Erlangen für Familien mit Erlangen Pass, Hartz4-Empfänger sowie geflüchtete Erwachsene und ihre Kinder aus Erstaufnahmeeinrichtungen der Stadt Erlangen frei. Für alle anderen beträgt der reguläre Eintritt vier Euro (für Kinder) und sieben Euro (für Erwachsene).

Größere Gruppen ab fünf Personen sollten sich vorher per E-Mail unter info@e-werk.de oder Tel. 09131/80050 anmelden. Auch Sondervorstellungen (zeitlich nah am Termin des Filmes) sind nach Absprache möglich.

"Ohne unsere Unterstützer wäre es für uns nicht möglich gewesen, so viele verschiedene Filme zu erschwinglichen Preisen zu zeigen", erklärt Bäumler.

Los geht es am 17. Juni ab 15 Uhr mit "Timm Thaler", der aktuellen Kino-Adaption der TV-Kult-Serie. Auch hier verkauft Timm Thaler wieder sein Lachen an den teuflischen Baron, um in Zukunft alle Wetten gewinnen zu können . . .

www.e-werk.de

