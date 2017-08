Ebersbach feiert seine Kirchweih

Weiler lädt am Montag mit Musik und Betz’n austanzen zum Kerwa-Ausklang - vor 1 Stunde

EBERSBACH - Sieben Ortsteile hat der Markt Neunkirchen und alle feiern ihre ganz individuelle Kerwa und momentan heißt es im kleinen Weiler Ebersbach "Die Kerwa iss kumma, die Kerwa iss do!"

Das Aufstellen des Kirchweihbaumes gehört — wie auch hier in Ebersbach — zur fränkischen Kirchweih einfach dazu. Am Kirchweih-Samstag ist das der Höhepunkt. © Harald Hofmann



Begonnen hatten die Ebersbacher schon am vergangenen Donnerstag mit dem traditionellen Kesselfleischessen, am Freitag lud die Langensendelbacher Blaskapelle zum Unterhaltungsabend ins Festzelt, und der samstägliche Höhepunkt war natürlich das Kirchweihbaumaufstellen. Zuerst war der Nachwuchs dran, dem es recht zügig gelungen ist, ihren hübsch geschmückten Baum hochzustemmen. Die zahlreichen Männer vom Ebersbacher Burschenverein aber taten sich trotz der musikalischen Unterstützung der Ebersbacher Blaskapelle recht schwer und deshalb brauchte es lange, bis der 29 Meter lange Kerwasbaum endlich senkrecht in die Höhe gebracht war.

Da zog es den einen oder anderen Zuschauer schon mal derweilen lieber in den Biergarten des Gasthauses "Zur Traube" zum süffigen Bier, vor allem aber die Kinder harrten aus und hatten bei dem Spektakel ihre Riesengaudi.

Am Sonntagabend gab es viel Stimmung mit der "Steff-Band" und zum Kerwa-Ausklang am Montag (14. August) werden die Langensendelbacher Blasmusiker aufspielen, wenn die in ihre Festtagstracht gekleideten Burschen und Mädchen um 18.30 Uhr den Betz’n austanzen. Danach gibt es noch gute Unterhaltungsmusik mit dem "Frankenland Echo".

Nächste Kirchweihtermine der Marktgemeinde sind dann Rosenbach (26. bis 27. August) und Großenbuch (1. bis 3. September), Neunkirchen selbst folgt zum Schluss am ersten Oktoberwochenende.

hh