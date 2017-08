Eckental: 76-Jährige nach Unfall in Klinik verstorben

Die Fußgängerin war am Mittwoch von einem Traktor erfasst worden - vor 56 Minuten

ECKENTAL - Die 76-jährige Fußgängerin, die am Mittwoch auf der B2 bei Eckental von einem Traktor erfasst worden war, ist am Donnerstagvormittag aufgrund ihrer schweren Verletzungen verstorben. Ein Ermittler prüft die Unfallursache.

Am Mittwochmittag wollte die 76-Jährige gegen 12 Uhr an einer Ampel die B2 bei Eckental überqueren. Dabei geriet die Frau aus noch ungeklärter Ursache unter den Anhänger eines Traktors, der gerade in Richtung Nordosten auf die Bundesstraße 2 abbiegen wollte. Schwerverletzt musste die 76-Jährige per Hubschrauber in die Erlanger Chirurgie geflogen wurde, wo sie, wie die Polizei berichtete, am Donnerstagvormittag verstarb. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.