Eckental: Aktive stellen Demokratie-Projekte vor

Bei Veranstaltung am 10. November im Jugendhaus Gleis 3 - vor 29 Minuten

ECKENTAL - Das Forum "Demokratie und Vielfalt" präsentiert am Samstag, 10. November, im Eckentaler Jugendhaus Gleis 3 Aktive, Projektaktionen und Fachreferate und bietet Raum für Austausch und Diskussionen.

Jugendprojekt des Landkreises Erlangen-Höchstadt fördert und vernetzt Jugendliche. © William Perugini



In Malawi mit Kindern spielend Lesen üben, in Rumänien beim Bau eines Freizeitzentrums mit anpacken oder in Ecuador Menschen ermutigen, die es im Leben nicht so gut haben: Darüber erzählt und diskutiert Désirée Schad von Christliche Fachkräfte International (CFI) mit ihrem Publikum am Samstag, 10. November, beim "Forum Demokratie und Vielfalt" im Eckentaler Jugendhaus Gleis 3. Die kostenlose Veranstaltung findet von 13 bis 18 Uhr statt. Désirée Schad ist eine von mehreren Referenten an diesem Tag, die ihre Projekte vorstellen.

Wer nicht lange reisen möchte, um sich für Demokratie und Vielfalt einzusetzen, kann sich vor Ort engagieren. "Das Forum bietet Raum zum Austausch, geselligem Miteinander und informative Fachvorträge von externen Referenten mit der Möglichkeit zu fachlichen Diskussionen", sagt der für Demokratiearbeit zuständige Sozialpädagoge Helge Höppner von der Kommunalen Jugendarbeit.

Henning Hoffmann vom Eckentaler FLEck e. V. stellt beispielsweise die Aktivitäten des Vereins, der sich um Geflüchtete kümmert, vor. Cornelia Schmidt vom Landratsamt Erlangen-Höchstadt präsentiert die Landkreis-App "Integreat". Sie soll Geflüchteten das Ankommen im Landkreis erleichtern. Daneben berichtet Maria Sticker über die Aktionen "Arabisch kochen" und "Multi-Kulti-Wandern" vom Jugendbüro Eckental. Sonja Panzer berichtet über das Streetsoccer-Turnier in Herzogenaurach und Sabine Will-Wehner über den Spielenachmittag für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund. Auch die Köpfe hinter der "Operation Rosa" des Gymnasiums Eckental stellen ihre Aktivitäten vor.

Den Puls der Zeit spüren

Für Grundgesetz und Gleichberechtigung steht Claudia Wolter von der Gleichstellungsstelle des Landkreises Erlangen-Höchstadt auf. Sie macht neugierig auf die aktuell laufende Ausstellung im Landratsamt, "Mütter des Grundgesetzes". Zudem haben Vertreter der Nürnberger "Pulse of Europe"-Gruppe ihr Kommen zugesagt. Alle Teilnehmenden des Forums können sich an der "Wall of Fame" mit Graffiti verewigen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, die Musik übernimmt "Acoustic Pearl".

Interessierte melden sich bitte bei Helge Höppner von der Kommunalen Jugendarbeit des Landkreises unter helge.hoeppner@erlangen-hoechstadt.de für das "Forum Demokratie und Vielfalt 2018" an.

Weitere Informationen sind unter https://www.demokratie-und-vielfalt.net/ zu finden

Das "Forum Demokratie und Vielfalt" wird seit 2015 jährlich veranstaltet. Dieses Jahr sind FLEck e. V. das Eckentaler Jugendbüro und Christliche Fachkräfte International (CFI) Kooperationspartner des Landratsamts Erlangen-Höchstadt.

