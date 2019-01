Eckental: Autorin schrieb ungewöhnliches Kinderbuch

ECKENTAL - "Mister Finn" lautet der Titel des Kinderbuchs, das Stephanie Jedlitschka, die in Eckental aufwuchs und heute einen Teil ihres Lebens in Indonesien verbringt, jetzt veröffentlicht hat. Hierfür konnte sie außergewöhnliche Illustratoren gewinnen: Kinder aus Bali.

Stephanie Jedlitschka (hinten, Vierte von rechts) mit Kindern aus Bali, die das Werk illustrierten. Foto: Wayan Martino



Das Buch handelt von einem älteren Herrn, Mister Finn, der sich mit einem Kater anfreundet. Dieser heißt eigentlich Paul, doch Mister Finn hält "Herr Katze" für angemessener. Vor allem die Gerüche locken Paul zu Mister Finn, sei es der Duft von Croissants, Kaffee, Sauerbraten oder von Rosen.

Die beiden verbringen die Werktage miteinander. Zur Verständigung genügen der ein oder andere aufmunternde Satz und als Antwort ein zufriedenes "Miau" wahlweise bei abflauender Begeisterung ein mürrisches Maunzen.

Der Kater gehört freilich normalerweise zu den Kindern Julia und Fred, die tagsüber in die Schule gehen. Bald bemerken sie nicht zuletzt an den Gerüchen, die "Herr Katze" mit nach Hause bringt, dass dieser offensichtlich geheimnisvolle Orte aufsucht, während sie Rechnen, Grammatik und Rechtschreibung lernen.

Schulzeit in Gräfenberg

Sie starten ihre "Recherchearbeit", fragen sich, ob Paul vielleicht einen Nebenjob angenommen hat, und hängen ihm Briefe ans Halsband, die Mister Finn zunächst missversteht. Es entwickelt sich eine spannende Geschichte, deren überraschendes Ende hier nicht verraten sei.

Dabei leuchtet Stephanie Jedlitschka Themen wie Freundschaft und Achtsamkeit auf unprätentiöse Weise aus, sodass auch Kinder hierzu leicht Zugang finden. Gleichzeitig animiert sie dazu, die Welt möglichst intensiv mit allen Sinnen wahrzunehmen, dem Zwitschern der Vögel zu lauschen, beim Essen jeden Bissen bewusst zu schmecken und — so wie "Herr Katze" — mit der Nase interessiert verschiedenen Düften zu folgen. Nach der Schulzeit in Eckental und Gräfenberg arbeitete die heute 39-Jährige zunächst als Versicherungskauffrau bei einer großen Nürnberger Versicherungsgruppe. Dort konzentrierte sie sich zunehmend auf Projektmanagement, Coaching und Personalentwicklung.

Danach wechselte sie in die Logistikbranche, konzipierte unter anderem Seminare für die Erwachsenenbildung, baute eine Akademie zur Mitarbeiterschulung auf, wurde in die Geschäftsleitung aufgenommen und schrieb an fünf Fachbüchern zur Ausbildung von Berufskraftfahrern mit.

Mittlerweile arbeitet sie freiberuflich als Autorin, Texterin und Personalentwicklerin in Nürnberg und Indonesien. Fremde Länder haben Stephanie Jedlitschka von jeher fasziniert. Mit dem Rucksack und ohne vorher Zimmer zu buchen, erkundete sie allein Asien. Wichtig war ihr vor allem die Begegnung mit den Menschen, auf die sie unterwegs traf.

Nachdem sie bereits zwei Kinderbücher verfasst hatte, zog sie sich zum Schreiben von "Mister Finn" nach Indonesien zurück. Auf Bali lernte sie in einer Zentrale für Fair-Trade-Produkte Komang Adiartha kennen, der "Kulidan Kitchen" leitet, einen Treffpunkt für Kinder und Erwachsene zur Förderung der Kreativität.

Nach einem Zeichenkurs und einer erfolgreichen Ausstellung in Denpasar, der Hauptstadt von Bali, kam der gebürtigen Forchheimerin die Idee, dass eventuell die Kinder von "Kulidan Kitchen" statt einer professionellen Illustratorin Bilder zu "Mister Finn" malen könnten. Von den ersten Versuchen war sie so angetan, dass aus der Idee Wirklichkeit wurde.

Das Kinderbuch ist mittlerweile auch ins Englische und Indonesische übersetzt. Bilinguale Versionen sind gleichfalls denkbar.

Momentan arbeitet Stephanie Jedlitschka an ihrem ersten Roman. Im Zentrum steht eine Rechtsanwältin, deren Leben durch ein Stück Holz, das aus dem Pavillon des verstorbenen Mannes einer Klientin stammte, komplett auf den Kopf gestellt wird.

Die nächste Auflage von "Mister Finn" möchte die Autorin ihren Großeltern Anna und Gustav widmen, mit denen sie als junges Mädchen — ein bisschen wie Kater Paul — durch die Wälder und entlang der Bäche in Forth streunte. Besonders den Duft, wenn alle drei in den Wintermonaten Plätzchen backten, wird sie ihr Leben lang nicht vergessen. SCOTT JOHNSTON

Die deutsche Ausgabe kostet 14,90 Euro, hat die ISBN-Nummer 978-3-87707-141-0 und ist im Buchhandel erhältlich.