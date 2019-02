Eckental: Exhibitionist belästigt Schülerin in Waldstück

Unbekannter berührte sich unsittlich - Polizei sucht Zeugen - 12.02.2019 15:38 Uhr

ECKENTAL - In einem Waldstück vor dem Eckentaler Festplatz hat sich ein Unbekannter am Montag vor einer Schülerin entblößt und sie belästigt. Nun sucht die Polizei nach einem jungen Mann im Alter von etwa 16 Jahren.

Die Schülerin war am Montagnachmittag im Ortsteil Eckenhaid mit ihrem Fahrrad auf der Weiherstraße in Richtung Festplatz unterwegs. In einem Waldstück vor dem Festplatz kam ihr plötzlich ein junger, teilweise entblößter Mann entgegen. Als das Mädchen an ihm vorbeifuhr, berührte sich der Unbekannte unsittlich. Die Kriminalpolizei Erlangen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der Täter war etwa 16 bis 17 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß. Er war von normaler Figur und trug kurze Haare. Bekleidet war er mit einem schwarzen Kapuzenpulli und eventuell einer Jogginghose.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Verdächtigen machen können oder die Tat gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

jm